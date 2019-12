Jade e Taylor Mega/ Successo travolgente, ma gli haters: “non fai un ca*zo!” (#CR4)

Con oltre 2,2 milioni di follower, Taylor Mega è una delle influencer più amate e seguite dal pubblico sui social network. Da qualche tempo, a unirsi al suo successo, c’è anche la sua inseparabile sorella Jade, sulla quale ormai da tempo sono puntatati tutti i riflettori. Di questo e di molto altro Jade e Taylor Mega parleranno questa sera a #CR4 – La Repubblica delle Donne, dove potranno ripercorrere il loro rapporto con i social, l’impegno profuso nel loro lavoro, il successo che ha travolto le loro esistenze e gli immancabili attacchi degli haters. Sì, perché l’altra faccia della popolarità enorme di cui godono attualmente le due bionde influencer è rappresentata dalle incessanti critiche del web, che continuano a proiettare la loro ombra sul suo sfavillante successo. E poco importa se si tratti di invidia social o altro: esattamente come accaduto più volte alle star più amate, Taylor Mega si ritrova a fronteggiare quotidianamente le critiche dei cosiddetti “leoni da tastiera”.

Jade e Taylor Mega, ancora attacchi sul web

L’ultima polemica social che ha travolto Taylor Mega, e in maniera indiretta anche la sua amata sorella Jade, risale a poche ore fa, quando una utente, commentando uno scatto che ritrae l’influencer mentre indossa una tuta sportiva di colore nero, ne ha approfittato per riversare, in un commento a tratti sgrammaticato, tutto il suo profondo sdegno: “Ma non fai un ca*zo, solo c*lo all’aria, idiota chi ti mette mi piace, ma studiate un po’ che avete il cervello vuoto”. A rispondere alle parole dell’utente è stata però Taylor Mega in persona, che con un commento bene assestato è riuscita a mettere in evidenza tutte le incongruenze della sua haters: “Stai commentando una foto vestita, dopo aver messo il segui”. Ma a dare man forte al’influencer sono ben presto arrivate anche le sue follower, che hanno risposto per le rime all’odiatrice: “che poi dice ‘studiate’, ma lei parla come l’uomo di Neanderthal, mah”, “Criticano, ma ti seguono e ci chiamano idioti perché ti mettiamo un like, mentre loro cliccano il segui, ma come è sta cosa?”.

“Infuencer lavoro stressante”, gli haters rispondono così

Jade e Taylor Mega, entrambe bellissime, hanno fatto del loro successi social una vera e propria professione; un’attività che la sorella maggiore, ospite di Live Non è la d’Urso, ha però di recente definito particolarmente stressante, catturando su di sé le critiche del parterre. E, anche se i riflettori sulla sua ultima apparizione televisiva si sono già spenti da molte ore, la polemica continua a incalzare sui social, dove Taylor Mega è stata investita da numerose critiche. “‘Fare l’influencer è stressante’… Ma vai a lavorare cretina”, “grazie alle migliaia di cog*ioni che la seguono guadagna più di chi lavora”, scrivono i telespettatori su Twitter. Ma sul social sono numerosi i cinguettii di chi crede che Taylor Mega meriti il suo successo e che le parole di chi continua a criticarla scaturiscano, principalmente, dall’invidia: “Mi sembra eccessivo tutto questo accanimento verso Taylor Mega”, “Tutti a criticare ma intanto vorreste essere al posto di Taylor Mega. Invidiosi”.



