JADE, CHI E’ SORELLA TAYLOR MEGA/ “Siamo due donne molto simili”

Jade è la sorella di Taylor Mega, influencer ed ex concorrente de L’isola dei Famosi. La sorella è balzata agli oneri della cronaca dopo che Francesca De Andrè l’ha presa di mira all’interno della casa del Grande Fratello. L’unica concorrente a non essere finita al televoto del GF 16 è tornata a farsi notare per la sua innata mancata di classe ed eleganza, caratteristiche oramai note al grande pubblico italiano. Completamente differente, invece, Taylor Mega che ha difeso la sorella confermando il suo pensiero sulla famiglia che ha sempre descritto come la cosa più importante della sua vita. Parlando proprio della sorella, Taylor ha rivelato a Corriere tv del progetto condiviso con Jade: una linea di costumi che entrambe pubblicizzano sui social dove sono due indiscusse regine. “Tra dieci anni vorrei avere un business consolidato perché si sa che la bellezza non è eterna. E neppure Instagram, seppur adesso mi permetta di lavorare e essere manager di me stessa” ha detto Taylor che con la sorella Jade ha condiviso anche il red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2018. Parlando del rapporto con la sorella Taylor, Jade a LuMagazine ha rivelato: “Siamo due donne molto simili, ma allo stesso tempo completamente differenti: lei è molto istintiva ed io sono pacata, lei è “o bianco o nero” mentre io vedo molte sfumature”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Francesca De Andrè contro Jade, sorella di Taylor Mega

Jade, sorella meno nota di Taylor Mega, è involontariamente finita al centro degli attacchi di Francesca De Andrè, che pur di colpire la sua rivale, oggetto delle attenzioni di Gennaro Lillio, ha preso di mira sua sorella. La nipote di Faber, in particolare, ha riservato a entrambe delle frecciatine piuttosto avvelenate, sfruttando una recente dichiarazione che la Mega avrebbe rilasciato mentre si trovava nella casa del Grande Fratello 16: “Sei sola come un cane – ha detto infatti la De André parlando della bionda influencer – se sua sorella la prende la manda a ca***re. Te credo che la manda a ca***re, decide pure con chi deve essere fidanzata o meno, l’ha raccontato lei”. Taylor Mega, se da una parte ha scelto di passare oltre e “perdonare” alcuni attacchi ricevuti dalla De Andrè, ha capito di non poter tollerare le offese nei confronti della sua famiglia. Forse per questo, nella puntata finale in onda questa sera, è intenzionata a tornare nella casa di Cinecittà per dirgliene quattro.

Un legame importante

Il rapporto fra Jade e Taylor Mega non potrebbe essere più idilliaco. Proprio per questo quando Francesca De Andrè ha scelto di scagliarsi contro Jade, l’influencer ha capito di dover tornare nella casa del Grande Fratello 16 per lo scontro decisivo. Il legame tra le due ragazze – e in particolare con la loro famiglia d’origine – è testimoniato, sui social, da uno scatto condiviso da Taylor Mega, che lo scorso 29 marzo ha riservato ai suoi cari una dedica piena di amore. “Per quanto me ne sbatta altamente di tutta la negatività nei miei confronti, se invece la ricevo nei confronti della mia famiglia, ci rimango malissimo”, spiega l’influencer in una foto che la ritrae con suo padre e sua sorella Jade. “Però ci tenevo – dice la Mega ai suoi follower – a farvi capire quanto sia importante per me la FAMIGLIA. Non sarei nulla senza di loro, non so nemmeno se avrei raggiunto i 20 anni se non avessi avuto le basi solide che loro hanno saputo darmi”. In un recente post, l’influencer ha inoltre elogiato sua sorella, affermando con certezza: “Non ci sarà mai competizione tra noi”.

Jade, da studentessa a influencer

Ma chi è Jade, la sorella meno nota di Taylor Mega? Originaria di Carlino, in provincia di Udine, Jade nasce tre anni prima della sua più celebre sorella, precisamente nel 1996. All’anagrafe Giada Todesco, in tempi recenti sceglie di cambiare nome per seguire le orme di sua sorella sui social e, dopo aver dato il via alla sua attività di influencer, adotta il nome d’arte con il quale è oggi conosciuta. Un diploma in enogastronomia dolciaria, un anno di università all’attivo, Jade capisce di voler diventare famosa molto presto, per questo motivo, a un certo punto, mette da parte gli studi per inseguire il sogno di una vita. Fonda con Taylor Mega la Mega Swim, una linea di costumi che entrambe pubblicizzano con scatti hot da migliaia di like. La consacrazione arriva però nel 2018, quando, assieme a sua sorella, ha l’opportunità di sfilare sul prestigioso red carpet del Festival del Cinema di Venezia.



