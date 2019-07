JAKE LA FURIA/ I Club Dogo non torneranno più. I fans: “Sei commerciale!”

A Battiti Live il rapper Jake La Furia farà sentire il nuovo singolo, intitolato “6 del mattino”. Su Instagram, però i commenti degli utenti non sono stati affatto benevoli nei confronti del loro ex beniamino, che un tempo faceva parte del Club Dogo. Sono soprattutto i puristi del genere a storcere il naso, quelli per cui un cantante (in questo caso un rapper) deve rimanere incatenato per anni e anni sempre nello stesso genere, anche se oramai la rabbia giovanile non c’è più e l’età anagrafica avanza inesorabilmente (Jake La Furia infatti ha 40 anni). Sono in tantissimi quelli che lo hanno insultato per il nuovo singolo: si va dal “sei proprio commerciale, basta con questa roba“, al più duro “mi fai pena, guarda come sei finito“, al simpatico “Grande Jake, non eri credibile come “gangsta”, finalmente sei venuto fuori per il pacioccone morbidone che sei!“. Ma il commento più duro di tutti è senz’altro questo: “Fai sempre gli stessi video banali e insignificanti, scrivi le solite stronzate elementari, ti fai solo foto e video mentre cerchi di modificare quell’orrido corpo con cui sei nato…Visto che le idee erano morte ci mancava solo un remake di una canzone brasiliana…”

JAKE LA FURIA: “INDIETRO NON SI TORNA, I CLUB DOGO NON SI RIUNIRANNO MAI”

Insomma, da quello che abbiamo appena scritto ci sembra chiaro che il web non ha apprezzato affatto questa inversione a U di Jake La Furia. Per niente. Anzi, in realtà quelli che chiedono una fantomatica reunion del Club Dogo sono molti. Stando a quanto ha detto però Jake La Furia a Fanpage.it, tutto ciò sembra essere davvero impossibile: “Mi spiace deludere qualche fan, ma i Club Dogo non si riuniranno mai. Il passato non può tornare e quello che abbiamo fatto qualche anno fa è stato davvero grande. Eravamo cattivi, affamati e non abbiamo mai sbagliato un colpo. Adesso non siamo più né cattivi né affamati, quindi perché dovremmo rimetterci insieme e rovinare quello che di buono abbiamo fatto? Mi dispiace davvero tanto deludere i fans, ma i Club Dogo non torneranno.” Parole chiare e nette quelle di Jake La Furia, che è sempre più intenzionato a continuare la sua carriera solista.

LA PASSIONE PER IL REGGAETON DI JAKE LA FURIA

A Battiti Live, Jake La Furia proporrà il nuovo singolo, ‘Alle 6 del mattino’, che sottolinea ancora una volta quanto il suo approccio alla musica sia cambiato rispetto ai Club Dogo. La scelta di Jake La Furia è stata comunque assolutamente calcolata e consapevole: “A me il reggaeton è sempre piaciuto, ancor prima di entrare nei Club Dogo. So cosa dice la gente su questo genere di musica ma non mi importa. Il reggaeton è come Berlusconi: tutti dicono che non lo sentono e poi sono lì a ballarlo… così come tutti alla fine votano il Cavaliere. Ho visto un video su Youtube dove un vecchietto cubano spiegava in dieci minuti come fare un successo musicale con una canzone reggaeton. Aveva pienamente ragione. Ci sono persone che hanno questo dono, che si mettono lì a tavolino e sfornano un hit per l’estate. Noi artisti questo dono non ce l’abbiamo, noi ci dobbiamo basare sulla nostra sensibilità artistica e non è che sempre ci va bene. A volte sì e a volte no.”





