Lorenzo Salvetti ha stupito anche stasera, durante la finale di X Factor 2024, quando ha portato in scena nella seconda manche tutte le canzoni che ha amato di più durante il corso del talent. Sui social c’è stata una pioggia di commenti positivi di fan che lo hanno osannato per la bravura, e non solo! A Napoli, in Piazza del Plebiscito, il pubblico ha cantato con lui tutti e tre i brani, in particolare “Tango” di Tananai. La sua versione di Margherita, di Tango e di “Me so ‘mbriacato” hanno avuto tanto successo.

Vincitore X Factor 2024: chi è?/ Ha vinto Mimì o Les Votives?

Tra i possibili vincitori di X Factor 2024, Lorenzo Salvetti è uno dei più gettonati. Il motivo? È giovane, bello e dall’aria seria, cosa che lo sta rendendo affascinante per molti fan. Seppure abbia solo 17 anni, Salvetti ha già una schiera di persone che impazziscono per lui, soprattutto ragazze che come ha raccontato la sua mamma, si appostano davanti a casa sua mandandogli dediche d’affetto. Lui, del resto, si è fatto conoscere come un ragazzo innamorato dell’amore, appassionato di canzoni tristi e con un occhio spesso malinconico.

Finale X Factor 2024/ Diretta, vincitore: trionfa Mimì! Secondo posto per i Les Votives!

Finale di X Factor 2024, Lorenzo Salvetti è quello con la fanbase più forte

Questa sera, durante la finale di X Factor 2024, Lorenzo Salvetti è salito sul palco di Napoli con spirito da vincitore. Che sia davvero lui a trionfare dopo questa edizione? Al contrario di quanto si pensasse, il giovane è riuscito a farsi strada verso la finale, e anche velocemente! I giudici lo amano tutti, in particolare Paola Iezzi che questa sera, dopo il medley ha voluto fargli un complimento in napoletano dicendo: “S’ì tutt’core!“, ovvero, “Sei tutto cuore“. Prima che annunciasse di voler parlare in napoletano, però, Jake La Furia seduto vicino a lei ha provato a fermarla, dicendo che solo i veri napoletani possono parlare il dialetto.

LES VOTIVES IN FINALE A X FACTOR 2024, VINCONO LORO?/ Achille Lauro: "Pronti per concerti internazionali"

Che sia Lorenzo Salvetti il vincitore di X Factor 2024? Potrebbero ribaltarsi le carte in tavola questa sera, dato che il televoto è ancora aperto e i fan hanno ancora modo di risentire il suo inedito Mille Concerti e di ripercorrere insieme a lui il percorso di X Factor 2024. Ricordiamo che Lorenzo ha solo 17 anni e che come Mimì, è il concorrente più giovane di questa splendida edizione. Attendiamo con ansia di scoprire cosa succederà nelle prossime ore!