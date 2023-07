Jalisse, che succede dopo L’isola dei famosi 2023?/ “Ci riproveremo ancora, a Sanremo…”

I Jalisse tornano a raccontarsi senza filtri: l’intervista esclusiva, dopo L’Isola dei famosi

Alessandra Drusian e Fabio Ricci dei Jalisse, reduci da L’isola dei famosi 2023,si riattivano nella music farm con un nuovo singolo e il tour tra i progetti in cantiere, senza escludere l’ennesima candidatura da eterni esclusi, a Sanremo.

Fabio e Alessandra dei Jalisse, chi sono le figlie Angelica e Aurora/ La vita privata del duo

Coppia sul palco e nella vita, il duo

di “Fiumi di parole” torna a raccontarsi e l’occasione é un’intervista concessa al Corriere della sera. Oltre ad essere il concorrente unico uscente de L’isola dei famosi 2023 -reality show conclusosi di recente sulle reti Mediaset – Alessandra

Drusian e Fabio Ricci in arte i Jalisse ammettono le difficoltà di un’esperienza di sfide per la sopravvivenza come quella affrontata in Honduras: «Situazione non semplice, perché poi sei lontano in un Paese

che non conosci in un contesto completamente nuovo. Che sarebbe stata un’esperienza si capiva già dal colloquio preliminare, con domande strane tipo “avete mai ucciso qualcuno?”». Drusian rincara la dose sul grado di difficoltà dell’esperienza intrapresa: “niente cellulare e soprattutto niente musica. Che è la cosa che mi ha più destabilizzato. Con la musica il tempo avrebbe assunto una dimensione più regolare, li un minuto sembrava infinito»>.

Alessandra Drusian, attacco di panico in diretta all'Isola dei Famosi/ Urla e lacrime, Alvin la salva

Ricci poi aggiunge lasciando intendere di aver assistito ad una sorta di metamorfosi della second-half della mela, a L’isola dei famosi 2023: «Io semplicemente mi sono fuso con la natura. Alessandra odia la sabbia, ha la pelle bianca, ottocentesca. Adesso è completamente un’altra, è abbronzata e serena nel rapporto con il mare. C’è stato un momento di crisi, ma lei l’ha capovolta ed è arrivata in finale»>.

Per Alessandra dei Jalisse non é stato semplice vivere sull’ultima spiaggia, in solitudine, alla prova più dura per la sopravvivenza prevista a L’isola dei famosi 2023, dove si é riscoperta riscoprendo la sua vera forza, come da lei stessa ammesso in replica ai quesiti nell’intervista: “All’ultima spiaggia, quei tre giorni li ho passati benissimo, non c’era nessuno, non dovevo parlare con nessuno. A volte le troppe parole diventano un vortice che ti porta sempre più giù. Quei tre giorni sono stati una risalita».

Fabio Ricci attacca Marco Mazzoli, lite all'Isola dei Famosi/ "Non guarda in faccia a nessuno"

Non é escluso il ritorno al Festival, per Sanremo 2024

Nel mezzo del reality show honduregno i Jalisse sono riusciti a mettere nero su carta un nuovo brano dal titolo “Perdono”, prendendo “le foglie secche, il carboncino del fuoco e e ci siamo messi a scrivere le strofe”. Restando in tema di musica, nel lontano 1997 il duo dei Jalisse conquistava la vittoria del Festival di Sanremo con il brano Fiumi di parole, dopodiché da ben 26 candidature i due artisti sono i grandi esclusi dal Festival della canzone italiana, in quanto bocciati alle selezioni per la gara dei Big. Eppure non demordono, tanto che i Jalisse non escluderebbero una nuova candidatura festivaliera, in vista del via ai casting di Sanremo 2024. Drusian (ride) fa sapere: <<Non so come sarà la ventisettesima, ma l’esperienza sell’Isola ce la porteremo dietro nella vita come nella musica. Sicuramente saremo noi, e sarà nostra. Non ci piacciono maschere e filtri, e nelle prossime canzoni porteremo tutta l’umanità e la sincerità di cui sentiamo ci sia davvero un gran bisogno oggi”.

Nel frattempo, intanto, il Big più giovane di Sanremo 2023, LDA, fa rumore nel web con un importante annuncio…











© RIPRODUZIONE RISERVATA