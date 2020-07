Jalisse, Fabio Ricci e Alessandra Drusian/ “La notte dei pensieri” con Michele Zarrillo (Ora o mai più)

Tra gli artefici principali del successo fatto registrare dalla prima edizione di Ora o mai più ci sono certamente i Jalisse. Il duo musicale italiano composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian, che ha vissuto la sua vetta di popolarità nel 1997 grazie a Fiumi di parole, brano con cui ha trionfato al Festival di Sanremo, ha dimostrato che non è stato certo per mancanza di qualità e talento che il sodalizio non ha confermato negli anni a venire il successo conseguito sul palco dell’Ariston. Logiche discografiche dalla dubbia lungimiranza hanno certamente contribuito a privare gli italiani di un duo che avrebbe avuto senza dubbio tutte le carte in regola per meritare altre soddisfazioni. Alessandra Drusian e Fabio Ricci ne hanno dato prova ancora una volta ad “Ora o mai più” sotto l’ala protettiva di un maestro di musica ed eleganza di tutto rispetto come Michele Zarrillo.

JALISSE A ORA O MAI PIU’ NELLA SECONDA PUNTATA

Dopo aver chiuso la prima puntata in terza posizione duettando con Michele Zarrillo in Cinque giorni, i Jalisse si sono ripresentati ai nastri di partenza della seconda puntata di Ora o mai più – quella in onda in replica questo pomeriggio su Rai Uno – con due brani che presentavano complicazioni sia dal punto di vista canoro che da quello interpretativo. Dapprima è stata la volta del duetto con il coach Zarrillo sulle note de “La notte dei pensieri”, subito dopo ai Jalisse è toccato reinterpretare “L’essenziale” di Marco Mengoni. Una cover, quella realizzata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, che non ha convinto in maniera particolare la giuria, che ha assegnato loro il quinto punteggio. In ogni caso voti come 7 e 8 non sono delle bocciature, anzi…D’altronde saranno le puntate successive a confermare una volta di più il potenziale di questo iconico duo della musica italiana.





