Jana Ina, moglie Giovanni Zarrella/ Chi è? L’incontro casuale in Germania e…

Nuova puntata questa sera di “Michelle Impossibile”, il varietà musicale condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 e che ripercorre, tra risate e intrattenimento, l’oramai lunga carriera della 45enne ex modella svizzera originaria di Sorengo. E per la seconda replica dello show (la prima era andata in onda lunedì scorso) che dovrebbe tornare sulle reti Mediaset nel 2023, i riflettori del programma si accenderanno anche su Giovanni Zarrella, cantante e showman tedesco ma di origini italiane di cui parliamo a parte in un altro articolo.

Enzo Jannacci e Gigi Proietti, causa morte e curiosità/ Tumore e infarto: l'arte...

Ma se di Zarrella sappiamo molto, anche perché da qualche tempo le sue irresistibili versioni di canzoni italiane per il pubblico tedesco sono diventate dei veri e propri tormentoni (e senza dimenticare i sempre più frequenti rapporti con lo showbiz nostrano che sembra oramai averlo adottato), meno conosciamo invece della vita privata di questo poliedrico artista nato nel 1978 a Hechingen (nel Baden-Wurttemberg) e della sua famiglia. Infatti se al pubblico televisivo italiano è quasi sconosciuta, al di là delle Alpi invece la compagna di Giovanni Zarrella è ben più nota: lo showman nipote di emigranti italiani infatti è sposato oramai dal lontano 2005 con Jana Ina, modella di origini brasiliane a cui si era unito in un primo momento con rito civile e poi anche religioso presso la chiesa St. Matthäuskirche in Bad Sobernheim.

Cochi e Renato, perché si sono lasciati/ Voci di liti: "Ne hanno scritte di cotte e crude ma la verità è…"

CHI E’ JANA INA, LA MOGLIE DI GIOVANNI ZARRELLA? LA SUA STORIA: TUTTO NACQUE DA…

Nata nel Paese sudamericano nel 1976, e quindi di due anni più ‘vecchia’ del suo Giovanni, Janaina VIzeu Berenhauser Borba, meglio conosciuta dai suoi fan semplicemente come Jana Ina, in realtà ha legato il suo destino alla Germania in modo un po’ casuale: alla fine gli incastri del destino hanno fatto sì che conoscesse il cantante allora in erba, legandosi poi a lui e rendendolo padre nel corso degli anni di due figli, il primogenito Gabriel Bruno e successivamente una femminuccia. Della loro famiglia non sappiamo molto dato che i due sono molto riservati ma da quando ha sposato Zarrella anche Jana Ina è apparsa in televisione, sovente in sua compagnia come in alcuni videoclip musicali.

Fabrizio Frizzi: causa morte e curiosità/ L'amore per Carlotta Mantovan e i programmi storici che ha condotto

La storia di questa ex modella merita di essere raccontata: dopo l’infanzia vissuta a Petropolis, ecco la prima opportunità con il contratto firmato con l’agenzia ‘Elite Model Management’ che l’ha portata a diventare prima Miss Rio de Janeiro e poi a rappresentare il Brasile a Miss Intercontinental e, addirittura, a vincere il contest. Caso volle che l’edizione di quell’anno, il 1997, si era tenuta a Bonn: facile immaginare che anche talent scout e produttori tv tedeschi l’abbiano notata, formulando diverse proposte di lavoro che Jana Ina aveva accettato. Da lì è stata una piccola escalation tra partecipazioni a programmi televisivi e piccoli spot 8senza dimenticate un servizio per PlayBoy) tanto che l’allora ragazza elesse la Germania a sua nuova patria: e non sapeva che, da lì a poco, la sua carriera le avrebbe permesso di conoscere un altro emigrante… E il resto è storia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA