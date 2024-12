Jane Alexander e i problemi con l’alcol: “Quando iniziavo non mi fermavo più”

Negli anni abbiamo conosciuto l’attrice romana grazie ai suoi ruoli e partecipazioni sul piccolo schermo, come quella in Elisa di Rivombrosa, ma anche la sua esperienza al Grande Fratello, Jane Alexander ha sempre colpito per la sua umiltà e anche per la sua storia non sempre lineare. In passato l’attrice ha raccontato la sua battaglia con l’alcolismo, raccontata per la prima volta proprio durante l’avventura nel reality di Canale Cinque: “Non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi. Mi capitava di bere e non ricordare ciò che avevo fatto, ho capito che era un problema”.

Una patologia chiamata binge drinking, meglio conosciuta come l’abbuffata di alcolici che la portava a bere anche 5-6 drink nel corso della stessa serata, per tirarsi fuori dalla complicata situazione, Jane Alexander ha ovviamente chiesto aiuto.

Jane Alexander e la battaglia vinta con l’alcolismo: “Avevo capito di avere un problema”

Con grande umiltà, l’attrice romana è riuscita a chiedere aiuto dopo aver compreso l’entità del suo problema con l’alcol, Jane Alexander in un post Instagram di qualche tempo fa ha confidato di essere riuscita a superare il problema, sottolineando un suo prestigioso traguardo. “Niente più bottiglie per me, non un bicchiere, non un goccio, nulla. Non bevo perché ho capito di avere un problema e ho chiesto aiuto. In realtà io di avere un problema lo sapevo da anni, ci è voluto solo un po’ per fare la cosa giusta. E la cosa giusta era smettere. Non diminuire, non bere di meno, non fermarmi per un po’, smettere. Io bevo acqua” le toccanti parole dell’attrice che ha così confessato ai follower di aver oltrepassato il suo problema.

Tre anni che sono valsi una rinascita per Jane Alexander, ora più determinata che mai a proseguire sulla strada tracciata negli ultimi anni.