Jane Alexander nuova concorrente del Grande Fratello 2023?/ “Giusto il tempo di fare la valigia…”

Grande Fratello 2023, scontro tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi: la tentazione di Signorini…

La 9a puntata del Grande Fratello 2023 è all’insegna dei colpi di scena; neanche il tempo di riprendersi da un simpatico ed epico scherzo con protagonista Grecia Colmenares che la scena è passata ad un momento altrettanto iconico. Entra nella Casa più spiata d’Italia Jane Alexander per un confronto acceso con Beatrice Luzzi. La collega nelle scorse puntate si era lasciata andare a considerazioni poco carine rispetto ad un presunto ruolo rubato.

Jane Alexander, a detta di Beatrice Luzzi, sarebbe stata “rea” di averle rubato una parte importante in Elisa di Rivombrosa ed ecco che Alfonso Signorini non si è fatto lasciar scappare l’occasione di metterle una di fronte all’altra. Ne è merso un dibattito senza giri di parole e le due colleghe non se le sono mandate a dire; al termine del dibattito, Beatrice Luzzi è sembrata fare un passo indietro accompagnato dalle scuse, ma il momento più inaspettato si è realizzato quando il conduttore ha chiamato Jane Alexander da sola in confessionale.

Jane Alexander in confessionale, la proposta di Alfonso Signorini: “Che ne dici di fare la concorrente?”

“Che effetto fa vedere quel confessionale”, rompe così il ghiaccio Alfonso Signorini nella chiacchierata in confessionale con Jane Alexander; pochi attimi e arriva una clamorosa proposta. “Senti Jane ho una tentazione, fuori dai denti; ma tu la faresti la concorrente del Grande Fratello?“. L’attrice sembra non credere alle proprie orecchie si lascia andare ad un sorriso che è manifesto del suo essere spiazzata e al contempo palesemente felice: “Ma devo rispondere adesso o posso pensarci?”.

“Ci sentiamo tra un po’? Giusto il tempo di andare a casa a fare la valigia…”. Rilancia così Alfonso Signorini che palesemente non vede l’ora di vedere Jane Alexander impegnata nella convivenza con Beatrice Luzzi, soprattutto dopo gli evidenti dissidi. “Mi aspetta la convivenza con lei? Guarda che due rosse cattive in una casa non le avete mai avute…”. A questo punto, il conduttore saluta l’attrice con la promessa di risentirsi telefonicamente. Ringraziamenti di rito e la sensazione è che presto Jane Alexander farà il suo clamoroso ingresso come nuova concorrente del Grande Fratello 2023.











