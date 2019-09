Uomini e donne/ Anticipazioni: Noel e Stefano infuocano lo studio! (Trono Over)

Noel e Stefano infuocano lo studio di Uomini e donne. Se quello che è successo nella prima puntata della settimana e dell’edizione del trono over non vi è bastato, state tranquilli perché i senior della Sanguinaria oggi torneranno in onda a fare furore. I battibecchi tra Gemma Galgani e gli altri protagonisti del programma non mancheranno né oggi e né domani, ma sicuramente oggi toccherà ai “giovani” del trono over a tenere banco a cominciare da Stefano Torrese che tornerà nel programma dopo tutto quello che è successo lo scorso anno. Stefano era pronto ad impegnarsi con Pamela fino a che, alla fine, la dama non ha dato di matto e lo ha lasciato dopo aver sentito alcune rivelazioni da parte di un’altra protagonista del programma, ovvero Roberta. Questa volta Stefano torna in versione ospite al fianco di Noel. I due confermano anche in tv quello che i frequentatori dei social sanno già, ovvero che adesso stanno insieme.

UOMINI E DONNE, STEFANO E NOEL OSPITI INSIEME A NICOLA E JARA

Non c’è bisogno di dire che Pamela darà di matto rubando la scena a tutti e due. Le discussioni non mancheranno tra loro e il triangolo terrà banco per gran parte della puntata del trono over di Uomini e donne oggi, con tanto di intervento da parte di Tina Cipollari. Largo spazio anche ad altri due ospiti della puntata ovvero Jara Gaspari e Nicola Balestra che, tra la puntata di oggi e di domani, annunceranno di aspettare un bambino. Il papà di Jara è molto felice per la figlia tant’è che ha deciso di andare nel programma a cercare l’amore, avrà la stessa fortuna della figlia? Lo scopriremo seguendo questa nuova edizione di Uomini e donne.

