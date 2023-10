Jasmine Carrisi: “A volte non mi piaccio, vorrei essere più alta o magra”/ “Io raccomandata? Non lo sono”

Nuovi progetti per Jasmine Carrisi. “Mi trasferisco in Georgia per un paio di mesi, da novembre fino a gennaio, per fare Ballando con le Stelle georgiano. Continuerò a cantare ma ballerò anche. Mamma e papà erano felici. Era da un po’ che volevo fare un’esperienza fuori dall’Italia, è arrivata nel momento giusto” rivela a Generazione Z. La giovane cantante è innamorata della musica, strada che ha scelto di perseguire nonostante Albano non fosse propriamente d’accordo: “Papà non ha cercato di indirizzarmi verso la musica ma è l’ambiente che respiri. Crescendo tra i suoi concerti, la sua band, mi sono avvicinata. Ma ad esempio c’è mio fratello che non vuole saperne nulla, anzi, fa Economia. Devi averlo dentro”.

Paolo Conticini: "A scuola fui vittima di bullismo"/ "Camminare sui tacchi? Mi ha insegnato mia moglie"

Nonostante la strada scelta sia quella della musica, Jasmine prosegue con gli studi: “Sto continuando a studiare, voglio laurearmi. Con i miei tempi, che non sono quelli di uno studente normale. Però ci tengo”. Non manca però un piano B: “Mi sarebbe piaciuto studiare psicologia ma poi ho iniziato a studiare comunicazione quindi qualcosa inerente a questo percorso”. Al momento, però, l’obiettivo principale è quello di continuare con la sua musica: “Prendo spunto per le mie canzoni dai pali che prendo nella vita. Ora non sono innamorata. Ho un ex fidanzato che fa parte del passato”.

Cecchi Gori: "Con Berlusconi sono morto anche io"/ "Ora ho un nuovo progetto cinematografico"

Jasmine Carrisi: “Non sono raccomandata. Chi mi segue…”

Jasmine Carrisi non è nuova al mondo dello spettacolo. La giovane cantante, figlia di Albano e Loredana Lecciso, è cresciuta sotto i riflettori: “Alla mancanza di privacy ci sono abituata. Convivo col fatto che la gente pensa di sapere ma non sa”. La sua è una famiglia allargata: “Deve esserci amore. Bisogna volersi bene. Se c’è un rapporto forte alla base si supera tutto”. Proprio a Generazione Z, la Lecciso pochi giorni fa ha parlato di alcuni rimpianti da genitore. Errori che, come tutte le mamme e i papà, hanno fatto anche Albano e Loredana: “Tutti i genitori fanno il massimo che possono. Come lei (la mamma, ndr) non si è sentita all’altezza in alcune occasioni anche io a volte non mi ci sento come figlia. Come voto a mamma do un 8 buono. 10? Non si dà a nessuno”.

SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO CAPITTA, FIGLI DI LORELLA CUCCARINI/ "Sono liberi di amare chi vogliono"

Non solo talento: Jasmine è anche molto attraente ma non sempre ci si sente. “La bellezza? Non so quanto aiuti. A volte mi sento bella 10 e a volte 0. Non è una questione di estetica, è di mente. Se ti senti bene dentro, ti senti bene fuori. Esteticamente di me cambierei tante cose. Ho tante insicurezze, ad esempio i capelli. Vorrei avere una pelle migliore, essere più alta e più magra”, rivela. Infine, un pensiero sull’essere figlia d’arte: “Tutti i giorni mi dicono che sono raccomandata. Sono abituata. A me non piace come termine. Secondo me si può essere conosciuti ma non credo di esserlo. Nessuno mi ha mai spinta o inserita nel mondo della musica. Anzi, papà all’inizio mi ha quasi tirato indietro, non voleva. Credo di essere conosciuta per la famiglia ma io ho la mia strada. Chi mi segue lo fa perché gli piaccio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA