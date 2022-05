Jasmine Carrisi ad Al Bano: “Sposa Loredana Lecciso”/ “Vedere mamma e papà…”

Jasmine Carrisi e il sogno del matrimonio di Al Bano e Loredana Lecciso

Jasmine Carrisi, attraverso un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, svela di avere un grande sogno riguardante i genitori Al Bano e Loredana Lecciso. Jasmine che, da papà Al Bano ha ereditato la passione per la musica e che con lui ha vissuto la bellissima esperienza di essere un coach di The voice senior, ha svelato di sognare il matrimonio dei genitori che stanno insieme da più di vent’anni.

“Devo ammettere che mi piacerebbe tanto vedere mio papà e mia mamma finalmente sposati…”, ha detto la Carrisi che, dai genitori, ha avuto come regalo la nascita del fratello Albano Junior. Il sogno di Jasmine, in realtà, è anche quello dei fan che seguono la storia d’amore della Lecciso e di Al Bano sin dall’inizio.

Al Bano e Loredana Lecciso realizzano il sogno di Jasmine Carrisi?

Da tempo si vocifera di un futuro matrimonio tra Al Bano e Loredana Lecciso Finora, però, i fiori d’arancio non sono mai arrivati. In un’intervista rilasciata a Verissimo ad aprile 2022, parlando della sua vita privata e del matrimonio, a Silvia Toffanin, il cantante di Cellino San Marco ha dichiarato: “Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio. Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”, ha detto.

Oggi, però, la richiesta arriva da una persona speciale come la figlia Jasmine che, a Nuovo, ha aggiunto: “Un passo del genere sarebbe una conferma alla loro unione e un’occasione di felicità per la famiglia…”. La Lecciso e Al Bano realizzeranno il sogno della figlia Jasmine?











