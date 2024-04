Jasmine Carrisi, chi è l’ex fidanzato Alessandro Greco e il nuovo disco/ “Dubito di diventare presto mamma”

Jasmine Carrisi, chi è l’ex fidanzato Alessandro Greco

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovane, divenuta popolare negli ultimi anni, è stata legata per un periodo ad Alessandro Greco. La primogenita di Albano Carrisi e Loredana Lecciso non ha mai tenuto nascosto la loro storia, anzi ha pubblicato spesso sui social delle foto nelle quali erano ritratti felici insieme e anche in momenti molti intimi.

Sul conto dell’ex fidanzato di Jasmine Carrisi, Alessandro Greco, però si conoscono pochissime cose. Il ragazzo proprio come Jasmine, è nato in Puglia e i due si sono incontrati sui banchi di scuola. Alessandro ha una grandissima passione per i viaggi e lo sport ed è riuscito a fare breccia nel cuore della bellissima Jasmine grazie al suo carattere spigliato, volitivo e sempre solare. La figlia di Al Bano, infatti, è rimasta colpita proprio dal carattere di Alessandro, con il quale le cose non sarebbero proseguite dopo oltre un anno di relazione. In una intervista a Oggi è un altro giorno, Jasmine aveva rivelato: “Sto con Alessandro da un anno. Mi ha conquistata per la sua positività e la sua simpatia. L’ho già presentato ai miei e in famiglia è piaciuto”. Poi la storia tra Jasmine Carrisi e Alessandro Greco è naufragata, come svelato dalla stessa figlia d’arte. “Ora non sono fidanzata” dichiarò Jasmine in una intervista concessa sempre a Oggi è un altro giorno.

Jasmine Carrisi pronta a lanciare un disco trap?

Per il momento Jasmine Carrisi sembra più concentrata sulla carriera musicale che a mettere su famiglia. La cantante e figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha rivelato: “Per i prossimi vent’anni dubito di diventare mamma. Mi devo sentire ancora completa prima di pensarci, ancora è lontana anni luce. E anche in amore nei prossimi vent’anni…”. Vanno meglio le cose nel lavoro per la figlia di Al Bano, che vanta già all’attivo diversi brani lanciati. In passato si era vociferato di un possibile album trap per Jasmine Carrisi: “Si mormora che una grossa casa discografica stia producendo il suo primo progetto musicale coinvolgendo nomi di peso del mondo trap assai amato da Jasmine Carrisi”.

In una intervista rilasciata a Generazione Z, Jasmine Carrisi si è espressa così sulle novità in ambito artistico: “Prendo spunto per le mie canzoni dai pali che prendo nella vita. Ora non sono innamorata. Ho un ex fidanzato che fa parte del passato”.











