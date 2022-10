Jasmine Carrisi e Alessandro Greco stanno ancora insieme?/ I sospetti dei fan…

Jasmine Carrisi e Alessandro Greco si sono lasciati? I dettagli che…

Jasmine Carrisi e Alessandro Greco stanno ancora insieme? Da qualche tempo a questa parte, il silenzio social ha insospettito i fan della giovane figlia di Albano che non ha più pubblicato scatti in compagnia del fidanzato. Fino a qualche tempo fa, Jasmine aveva condiviso sui social alcune foto con Alessandro. Poi però dal suo canale qualcuno ha notato che le immagini di coppia sono scomparse improvvisamente e non c’è più traccia. In molti si sono chiesti se la relazione fosse giunta al capolinea o e invece la figlia di Albano volesse preservare la sua privacy. Al momento Jasmine non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo e non ha pertanto né confermato né smentito la crisi.

Nonostante questo silenzio però qualcuno ha notato che sotto i post Instagram di Jasmine non manca mai il commento del ragazzo. Sotto una delle foto più recenti, lui le ha lasciato un’emoticon e la ragazza ha commentato con un cuore. Questi commenti sembrano essere la dimostrazione che i due stiano ancora insieme. L’ultima foto pubblicata insieme risale ormai a molti mesi fa ma è anche possibile che la figlia di Albano abbia deciso di non mettere troppo in piazza la sua vita privata a discapito di quella professionale. Dopo il successo di The Voice infatti Jasmine Carrisi continua il suo percorso nel mondo della musica. La ragazza è riuscita a combattere i pregiudizi legati al suo cognome avviandosi in un percorso di maturazione e di crescita.

Jasmine Carrisi parla della sua carriera e la rivelazione sull’ex fidanzato

Nonostante Jasmine Carrisi sia felicemente fidanzata con Alessandro greco, sul suo profilo “Tik Tok”, fa una rivelazione che lascia tutti a bocca aperta. Negli ultimi anni crescendo, Jasmine ha deciso oltre allo studio di dedicarsi alla passione per la danza e per la musica ereditata dal papà .

Dopo aver partecipato come giurata insieme al papà alla prima edizione di “The Voice Senior” è tornata a concentrarsi sulla sua carriera. Durante un’intervista rilasciata a “Generazione Z” programma di Monica Satta ha detto: “Per i prossimi vent’anni dubito di diventare mamma. Mi devo sentire ancora completa prima di pensarci, ancora lontana anni luce”.

Jasmine ha rilasciato questa notizia come già precedentemente detto sul suo profilo “Tik Tok”, dove tramite un trend ha scritto “Balla se il tuo migliore amico è ex fidanzato che è diventato gay” e subito dopo la frase ha taggato Pierangelo Greco.

L’ex fidanzato della giovane, è stato ospite a Barbara D’Urso, ed è diventato conosciuto grazie a un video che ha registrato con la nonna che è diventato virale.











