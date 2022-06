Jasmine Carrisi: “Fidanzati? Ad Al Bano sono piaciuti”/ “Il mio ex gay oggi è il…”

Jasmine Carrisi: la verità sulla chirurgia estetica

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi, Jasmine Carrisi racconta la passione per la musica che spera di trasformare in un vero lavoro. Alla vigilia della sua partecipazione a Battiti Live 2022 dove si esibirà nella sua Puglia, Jasmine non nasconde la voglia di tornare in giuria nel talent The Voice Senior, avventura affrontata con papà Al Bano. Per ora, tuttavia, il ritorno di Jasmine e Albano Carrisi nella giuria del talent show di Antonella Clerici resta una voce anche se Jasmine ammtte che tornerebbe subito.

The Voice Senior/ Al Bano e Jasmine Carrisi fuori dal cast, per Romina Power?

Nel corso dell’intervista non è mancato un commento sulle tante critiche ricevute per il presunto uso della chirurgia plastica. “In realtà ho fatto solo il filler alle labbra quando ero già maggiorenne. Me l’ha fatto mio zio che è un chirurgo plastico”, ha spiegato Jasmine che ha svelato di aver avuto libertà in tale scelta.

Jasmine Carrisi, figlia Al Bano/ "Ritocchi? Una cosa l'ho rifatta..."

Jasmine Carrisi: “Ho detto che il mio ex fidanzato è gay…”

Jasmine Carrisi, 21 anni e con tanta voglia di vivere, svela di aver portato a casa due fidanzati, ma qual è stata la reazione di papà Albano? “Gli sono piaciuti”, confessa la figlia di Loredana Lecciso che, nelle scorse settimane, ha svelato che l’ex fidanzato è gay. Oggi, questo ragazzo è il suo migliore amico e, di fronte ai numerosi articoli che sono stati pubblicati sulla sua confessione, Jasmine ha aggiunto:

“Siamo rimasti sconvolti perchè io avevo pubblicato un Tik Tok e da lì ho letto che sono usciti articoli ovunque ed era super inaspettato, ma ci siamo divertiti. Abbiamo dato un po’ da parlare”, ha concluso.

Jasmine Carrisi: "Sono single. Rifatta? Solo un filler alle labbra"/ E su Al Bano...













© RIPRODUZIONE RISERVATA