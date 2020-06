Jasmine Carrisi, Ego/ Video, primo singolo della figlia di Al Bano e Lecciso: bomba!

Pubblicità

C’è una nuova cantante nella famiglia Al Bano Carrisi, ed è la figlia Jasmine. E’ uscito in questi giorni il suo primo singolo, “Ego”, un pezzo rap/trap decisamente orecchiabile, con una base fatta di beat potenti, e che rappresenta senza dubbio un ottimo biglietto da visita per la talentuosa artista. Un periodo davvero impegnativo per la primogenita del Leone di Cellino e di Loredana Lecciso, che oltre a dover curare il nuovo disco, si è dovuta impegnare anche per gli esami di maturità che prenderanno ufficialmente il via la prossima settimana. Su Youtube è stato pubblicato un video “statico” di Ego, ma per il videoclip ufficiale del pezzo bisognerà attendere ancora qualche giorno, come ha spiegato il collega Fredella su Libero, e lo stesso sarà girato da un giovane regista che collabora con Fabio Rovazzi. Un testo senza dubbio “impegnato” quello di Ego, come si può chiaramente evincere anche da alcuni passaggi, leggasi: “Guardiamoci dentro prima che torno (…) stropicciamo i sentimenti come fogli (…) prendi la mia foto e giocaci a freccette (…) alle tue lezioni di vita segnami assente (…)”.

JASMINE CARRISI, EGO: BELLA E DETERMINATA COME LA MAMMA, BRAVA COME IL PAPA’

Jasmine sembra pronta ad entrare a piè pari nel mondo dello spettacolo, seguendo le orme di papà Al Bano, ma anche della bella mamma, Loredana Lecciso. Quest’ultima è infatti stata spesso e volentieri protagonista di numerosi show, come ad esempio Striscia La Notizia, è si è sempre distinta per la sua ironia, e per il fatto di non volersi prendere troppo sul serio. Tra l’altro è stata proprio la Lecciso a presentare la canzone della figlia, mostrando un breve clip attraverso la propria pagina Instagram. Positiva la reazione dei follower, che dopo un primo ascolto hanno commentato entusiasti: “un talento”. “Ascoltata un bel brano è una voce suadente. Brava Jasmine!”, e ancora “Splendida”, “Bellissima”, “Sarà una grande cantante”, “Favolosa bellezza”. Jasmine sembra aver preso il meglio dai suoi genitori, bella, bionda e determinata come mamma Loredana, brava e di talento come il papà Al Bano. E chissà che a breve non potremo vedere padre e figlia per un inedito duetto: i fan già lo pregustano.





