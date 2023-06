Valeria Marini sbarca a Hollywood/ “Mai accettato ‘lusinghe’ per avere successo, ho creduto in me stessa”

Valeria Marini nessuna ‘liaison’ per fare carriera: “Mai accettato”

Valeria Marini è sbarcata a Hollywood, la showgirl del Bagaglino è tra le protagoniste del film Billie’s Magic World, il cui regista è Francesco Cinquemani, con la partecipazione de fratelli Baldwin. Finalmente, il volto televisivo ha coronato un sogno e ottenuto il giusto ruolo per la sua carriera: “Ho avuto molte possibilità, ma è vero, non tutte erano giuste per me. Lo sapevo sin dall’inizio, però volevo farcela da sola, volevo provare a cambiare le cose ” ha svelato a Libero.

Valeria Marini, "scivolone" a La vita in diretta/ "I sardi sono una razza longeva…"

Valeria Marini ha anche rivelato di non essere mai scesa a compromessi per ottenere una parte, rifiutando anche ‘lusinghe’: “È accaduto spesso, ma non ho mai accettato. Non ho rimpianti, ne rimorsi, tanto poi le cose arrivano da sole. Devi solo credere in te stessa“. La showgirl del Bagaglino ha poi rivelato come è cambiata la sua vita per questo film: “La prima cosa che ho fatto è quella di imparare perfettamente l’inglese. Per girare i film negli Stati Uniti, ovviamente, devi conoscere per bene la loro lingua. Poi ho proseguito con i corsi di recitazione. Mi sento pronta per affrontare nuovi progetti“.

Valeria Marini: "Giorgia Meloni? Sempre perfetta/ Selvaggia Lucarelli ironizza così

Valeria Marini parla del suo ruolo nel film di Cinquemani

Valeria Marini è approdata ad Hollywood per dedicarsi al nuovo film di Cinquemani che la vede tra le protagoniste: “Sono Ortensia, compagna del perfido mago Lord Domina (Alec Baldwin) che rapisce i bambini e li imprigiona, ma al contrario di lui, il mio ruolo si può definire quello di una strega buona” racconta la showgirl a Libero.

E ancora: “Il film è una favola, quasi un atto d’amore rivolto verso un tipo di cinema che fa sognare. Era questo che voleva realizzare il regista Cinquemani“. Valeria Marini ha poi raccontato com’è lavorare sul set del film: “È stato un set magico, bello, perfetto. Profondo anche il messaggio lanciato dal film: saranno i bambini a salvare il mondo. “

Il Cantante Mascherato: Valeria Marini chiede uno "stop"/ Retroscena dietro le quinte

© RIPRODUZIONE RISERVATA