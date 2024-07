Jasmine Carrisi: “Fidanzato? Ragazzi ti mettono le corna e ti ghostano”/ “Ballando 2024? Mi piacerebbe farlo”

Jasmine Carrisi: “Fidanzato? Ragazzi mettono le corna”, rapporto con papà Al Bano e i fratelli

Dopo l’esperienza nella versione della Georgia di Ballando con le stelle, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi ha concesso una lunga intervista a Tg24 in cui si è sbilanciata anche sulla sua vita privata. Innanzitutto ha parlato del rapporto con il papà Al Bano che cresce e diventa più complice ogni giorno di più: “Più cresco più mi sento vicina a papà, abbiamo vissuto tante esperienze insieme bellissime ed è una persona che mi trasmette positività. Ogni volta che sono con lui è un toccasana per la mia serenità.”

Mentre sul rapporto con i fratelli Yari, Cristel, Romina Jr e Al Bano Jr ha ammesso: “Un bel rapporto diverso con tutti. Chiaramente ci sono sempre alti e bassi, ma rimane sempre un grande amore che ci lega. Tutti i miei fratelli e sorelle sono persone interessanti e pieni di nozioni.” Spazio ha avuto poi la vita sentimentale, dopo la fine della relazione con Alessandro Greco, Jasmine Carrisi ha un nuovo fidanzato? A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato la giovane cantante che ha ammesso di essere single lanciando una stoccata ai ragazzi della sua generazione: “Posso dire che i ragazzi della generazione Z ti mettono le corna e ti ghostano.”

Oltre alla vita privata, durante l’intervista a Tag24, Jasmine Carrisi ha parlato anche della sua carriera televisiva. Di recente ha partecipato come concorrente a Ballando con le stelle in Georgia e su questa esperienza ha confessato: “Beh, è stata una delle esperienze più belle della mia vita che conserverò gelosamente per sempre, ci siamo impegnati e abbiamo lavorato tantissimo!” E subito dopo ha lanciato un appello a Milly Carlucci per Ballando con le stelle 2024: “Mi piacerebbe partecipare anche in Italia.” Nel frattempo, invece, presto la vedremo in onda in un altro programma, Tilt-Tieni il tempo su Italia1 con Enrico Papi: “Non vedo l’ora vada in onda! Essere in squadra con Rita Pavone, Joe Bastianich e Manuela Arcuri non è da poco. Ci siamo divertiti tantissimo, se volete scoprire di più guardateci.”











