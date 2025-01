Dal punto di vista sentimentale non è un periodo florido per Jasmine Carrisi, che dopo aver interrotto una storia importante è single: almeno così si evince dalle ultime dichiarazioni rilasciate in merito. La vita sentimentale della figlia di Albano e Loredana Lecciso è spesso un argomento dibattuto: la ragazza è infatti molto seguita sui social ed essendo anche di aspetto molto piacevole, non mancano i curiosi e perché no, anche i corteggiatori, curiosi di saperne qualcosa di più sugli impegni (o meno) della bella cantante pugliese.

Jasmine Carrisi ha un fidanzato? Per quanto ne sappiamo, la risposta è “no”: non ha vissuto infatti belle esperienze, almeno di recente, la figlia di Albano e Loredana Lecciso. Di recente a TgCom24 ha raccontato quello che è il suo vissuto: “Posso dire che i ragazzi della generazione Z ti mettono le corna e ti ghostano” ha rivelato la cantante. Dunque questo lascia presupporre che non siano state felici e positive le esperienze della classe 2001, che però non molto tempo fa era felicemente fidanzata ma che ora si sarebbe ricreduta e avrebbe deciso di rimanere sola per un periodo di tempo.

Jasmine Carrisi ha un fidanzato? “Con il mio ex…”

Prima di tornare single, Jasmine Carrisi è stata fidanzata con un ragazzo chiamato Alessandro Greco. “Perché ci siamo lasciati? Diciamo che non ero pronta; avevo bisogno dei miei spazi…” ha spiegato la cantante. La giovane, infatti, ha affermato di aver deciso di stare sola per un periodo perché ha intenzione di concentrarsi su sé stessa e su quella che è la sua carriera, senza dover pensare ad un’altra persona. Jasmine, inoltre, ha avuto un flirt importante con il figlio di Madonna, David: parlando proprio di questa frequentazione ha confessato di non essere stata a conoscenza, al momento del loro incontro, di chi fosse. Più avanti i due sono diventati amici.