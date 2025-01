L’attenzione del gossip si fonda su Jasmine Carrisi; la figlia di Al Bano e Romina Power è spesso protagonista in tv con il ruolo di opinionista e in parallelo continua a coltivare la sua passione per la musica sulla scia dei genitori. Intanto, la cronaca rosa non la perde di vista e ancora si interroga sull’attualità sentimentale. Jasmine Carrisi ha un fidanzato? Proviamo a scoprirlo passando in rassegna gli ultimi rumor e soprattutto le dichiarazioni recenti della cantante sul tema.

Intervistata qualche mese fa da Tag24, Jasmine Carrisi ha parlato della possibile presenza di un fidanzato nella sua vita; parole che hanno lasciato poco spazio a dubbi. La figlia di Al Bano e Romina Power sarebbe infatti ancora single e non sembra avere una buona considerazione dei suoi coetanei: “I ragazzi della nuova generazione fanno ‘ghosting’ e tradiscono…”.

Jasmine Carrisi, dall’ex fidanzato Alessandro Grego al ‘flirt’ con il figlio di Madonna

Ma cosa racconta il gossip in generale su Jasmine Carrisi? Qualcosa lo ha rivelato lei stessa a proposito dei flirt del passato e particolarmente nota è la relazione con l’ex fidanzato Alessandro Greco. Con l’ex fidanzato la liaison è durata diverso tempo ma per ragioni accennate non si è arrivati al lieto fine: “Perchè ci siamo lasciati? Diciamo che non ero pronta; avevo bisogno dei miei spazi…”.

Nel salotto de La Volta Buona, alcune settimane fa, Jasmine Carrisi ha rivelato invece di aver avuto un piccolo flirt con il figlio di Madonna, David. “C’è stato qualcosa ma io non avevo capito che era suo figlio, l’ho scoperto dopo… Ora però siamo amici e ogni tanto ci sentiamo”.

