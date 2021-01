Jasmine Carrisi/ La “nuova” Aurora Ramazzotti? Tutto fa pensa che…

Jasmine Carrisi come Aurora Ramazzotti?

Jasmine Carrisi ormai è lanciatissima in tv e in molti sono pronti a scommettere che brucerà le tappe e, magari, il prossimo anno la vedremo sbarcare a X Factor per il daily proprio come è successo ad Aurora Ramazzotti anni fa. I fan sognano in grande mentre lei è pronta a tornare alla sua vita di tutti i giorni e ai suoi studi che, a quanto pare, l’hanno portata fino a Milano. Cosa succederà da adesso in poi? Qualche rivelazione potrebbe arrivare proprio oggi pomeriggio quando la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso prenderà posto in studio a Verissimo per raccontare le novità nella sua vita.

Compiuti 18 anni e lanciato il suo primo singolo con il benestare del padre, Jasmine Carrisi è stata protagonista nel prime time di Rai1 come giudice di The Voice Senior. L’esperienza iniziata sotto una pioggia di polemiche si è rivelata poi essere l’occasione giusta per farsi conoscere e farsi apprezzare in una nuova veste segnando così una svolta nella sua vita.

Jasmine Carrisi sogna la carriera musicale ma…

Papà Al Bano permetterà davvero a Jasmine Carrisi di spiccare il volo e mettere da parte tutto per lanciarsi nel mondo della televisione che tanta zizzania aveva messo anni fa nel suo rapporto con la madre Loredana Lecciso? Al momento non sappiamo ancora cosa c’è nel futuro della brava pugliese ma lei stessa ha rivelato che in occasione di dubbi e perplessità chiede sempre consiglio al fratello Yari Carrisi: “Quando ho bisogno di consigli musicali mi rivolgo a lui”. E’ davvero la musica il suo mondo? L’unica cosa certa è che fino a questo momento il suo cognome le è pesato un po’ tanto che a Diva e Donna aveva rivelato: “Quando ero piccola è stato molto pesante. I miei compagni di classe e i professori mi guardavano con occhi diversi spesso in maniera negativa. Le persone si facevano un’idea sbagliata di me”. Le cose sono cambiate adesso?



