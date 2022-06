Jasmine Carrisi: “Sono single. Rifatta? Solo un filler alle labbra”/ E su Al Bano…

Jasmine Carrisi, dalla chirurgia all’amore

Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, si racconta a 360 gradi smentendo di aver ceduto più volte alla chirurgia estetica. Da tempo, infatti, Jasmine riceve critiche e commenti sul suo aspetto fisico. La figlia di Loredana Lecciso, però, spiega di non essersi rifatta, ma di aver fatto solo “un filler per volumizzare le labbra troppo sottili. Non cerco la perfezione a tutti i costi, ma voglio superare qualche insicurezza. Il naso e gli zigomi sono quelli che mamma mi ha fatto”.

Jasmine ha parlato anche della sua vita privata ammettendo di essere single in questo momento. “Alla mia età è troppo presto per ipotecare il futuro e il matrimonio non è nei miei pensieri. Se dovessi incontrare il ragazzo giusto, probabilmente, cambierei idea ma per adesso direi che sto bene da single”.

Il sogno di Jasmine Carrisi è quello di affermarsi come cantante. Dotata di una voce bellissima che ha sfoggiato incidendo i primi singoli, Jasmine sta lavorando per realizzare il proprio sogno anche se, come ha dichiarato a Nuovo, sta lavorando anche ad un piano B studiando Comunicazione d’impresa. Da papà Al Bano ha sempre avuto totale appoggio. Tuttavia Jasmine spiega di “non essere raccomandata. Le occasioni in cui abbiamo cantato insieme sono nate per caso e credo che siano piaciute al pubblico per il nostro scambio artistico. Insomma, il big è lui, ma anch’io, nei miei limiti ho dato qualcosa“, puntualizza.

E nella prossima stagione televisiva, insieme a papà Al Bano, Jasmine Carrisi dovrebbe tornare nella giuria di The Voice Senior dopo la pausa della scorsa edizione dove al posto dei Carrisi c’era Orietta Berti.











