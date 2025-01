Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì, 27 gennaio, è finalmente arrivata Jasmine Carrisi, la nipote di Amanda Lecciso. Negli ultimi mesi, la figlia di Al Bano ha spesso commentato l’avventura della zia nel reality, lanciando frecciatine alle sue “nemiche” nella Casa, tra cui Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti. Dopo tutti i commenti condivisi sui social, Jasmine ha finalmente avuto l’occasione di rivedere la zia dopo mesi e, soprattutto, di dire in faccia alle altre gieffine tutto quello che pensava.

Appena entrata in Casa, Jasmine si è subito lanciata tra le braccia di Amanda, abbracciandola calorosamente e ribadendole quanto le manchi e quanto la segua 24 ore su 24. Subito dopo, ha affrontato prima Mariavittoria e poi Shaila, il tutto con disinvoltura mentre mangiava dei Mikado. La sua apparizione ha conquistato il pubblico, che sui social sta chiedendo a gran voce di farla entrare come nuova concorrente. Prima di andarsene, Jasmine ha poi lanciato una battuta che non è passata inosservata: “Salutami Javier”. Amanda, divertita, è scoppiata a ridere e non ha perso tempo a riferire la frase all’argentino, che ha reagito con un sorriso.

Insomma, tra le tante conquiste di Javier, ora sembra esserci anche Jasmine Carrisi. Proprio come molti telespettatori del reality, la 23enne, seguendo il programma giorno e notte, ha avuto modo di osservare l’argentino e, a quanto pare, prendersi una bella cotta. Gli inquilini della Casa non hanno perso tempo a commentare questa possibile “intesa“. Tra tutti, Shaila Gatta ha lanciato una provocazione a Javier, suggerendogli di iniziare un nuovo flirt anche con Jasmine, visto che con le altre coinquiline non sembra mai funzionare.

Sebbene manchino ancora molti giorni alla fine del Grande Fratello, le speranze dei telespettatori di vedere Jasmine entrare nella Casa sembrano, però, svanite. Inizialmente si era parlato di un suo possibile ingresso previsto per questa sera, insieme a Maria Teresa Ruta, ma alla fine la sua apparizione si è rivelata solo una semplice sorpresa. Viene quindi naturale pensare che gli autori le abbiano proposto di entrare, considerando tutti i nuovi ingressi che stanno avvenendo, ma che lei abbia rifiutato. Tuttavia, bisogna sottolineare che non ci sono conferme ufficiali a riguardo.