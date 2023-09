JASMINE ROTOLO È IRENE CARA A TALE E QUALE SHOW 2023/ Malgioglio: “Stridula, calante, non avevi nulla di lei”

Jasmine Rotolo, per la seconda puntata di Tale e quale show 2023, porta sul palco Irene Cara. Prima di salire sul palco ed esibirsi sulle note di ‘Fame’, Jasmine racconta le prove e la sua settimana, poi si sofferma sui suoi sogni e ammette di aver desiderato di percorrere le orme di sua madre. “Qui è come se respirassi la sua aria, questa è la mia nuova famiglia”, ammette.

Poi arriva il momento dell’esibizione, accolta da grandi applausi. La parola passa dunque ai giudici. Per Loretta Goggi: “È stato un numero molto piacevole e Jasmine molto brava”. Per Panariello: “Secondo me è stata molto brava”; per Malgioglio invece: “Voce stridula, a tratti calante. Non ho trovato niente di Irene Cara, che io ho amato molto”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Jasmine Rotolo imita Irene Cara a Tale e Quale Show 2023

Da Gloria Gaynor a Irene Cara. Nuova prova per Jasmine Rotolo che nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2023 dovrà calarsi nei panni di Irene Cara, l’attrice, cantante e ballerina statunitense conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato nel 1980 il film Saranno famosi e la colonna sonora “Fame” con cui ha vinto il Premio Oscar per la migliore canzone originale. Un successo straordinario che sarà sicuramente quello con cui dovrà confrontarsi la bravissima Jasmine, figlia di Stefania Rotolo.

Una performance sicuramente non semplice, ma Jasmine ha tutte le carte in regola per portare a casa un ottimo risultato visto che ha dalla sua una potenza vocale non indifferenze e un’ottima presenza scenica.

Jasmine Rotolo è Gloria Gaynor: buona la prima a Tale e Quale Show 2023!

Il debutto di Jasmine Rotolo a Tale e Quale Show 2023 non è passato affatto inosservato. La cantante, figlia d’arte di Stefania Rotolo, si è fatta notare da subito durante la prima puntata del varietà di successo condotto da Carlo Conti il venerdì in prima serata su Rai1. La cantante si è calata alla perfezione nei panni di Gloria Gaynor sulle note di “I Will survive” conquistando giuria e pubblico.

“Ho provato una grandissima emozione nel vederti. Quando ho fatto Mi casa es tu casa ti ho detto io, vieni in questo programma, ho lavorato tantissimo con tua madre, ho scritto quella bellissima canzone “Cocktail d’amore”. Sai cosa aveva tua madre di straordinario? La modernità. Era la più moderna di tutte, era avanti anni luce, aveva il tocco della grande super star internazionale”. Poi Malgioglio prosegue dicendo: “Gloria Gaynor è una delle mie più grandi amiche, una icona gay. Fare il paragone non lo so, non si può naturalmente, ha fatto una bellissima versione, ma la Gaynor ha voce molto più spettacolare”. Poi è la volta di Loretta Goggi che precisa: “io l’ho trovata spettacolare. La Gaynor ha una voce aperta, libera e lei ci è riuscita, secondo me sei stata bravissima”.

