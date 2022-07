Jason Momoa coinvolto in un incidente stradale, come sta?/ Fan in apprensione…

Paura per Jason Momoa, scontro frontale tra auto e moto: come sta l’attore?

Jason Momoa coinvolto in un incidente stradale. Secondo quanto riportano i media internazionali, la star di Aquaman avrebbe avuto uno scontro frontale con una motocicletta nella giornata di domenica. L’attore si trovava a bordo della sua auto quando un motociclista proveniente dalla corsia opposta si è schiantato con il suo mezzo. Le forse dell’ordine avrebbero riferito che Momoa stava guidando su Old Topanga Canyon Road vicino a Calabasas, quando un motociclista viaggiando in direzione opposta è entrato in contatto con lui in prossimità di una curva. Al momento sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. L’attore non ha riportato ferite mentre il centauro sarebbe atterrato in piedi dopo aver colpito il parabrezza dell’auto. E’ stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Shaila Gatta e Alessandro Zarino, flirt?/ L'ex UeD e la ballerina avvistati insieme

Jason Momora sarebbe rimasto invece illeso. La notizia dell’incidente arriva a poca distanza dalla presentazione della nuova collezione di Harley-Davidson sul suo profilo Instagram e la realizzazione di On the Roam, docuserie per Warner Bros. Discovery. Non è la prima volta che l’attore di Acquaman rimane coinvolta in un incidente. Qualche mese fa aveva raccontato a Ellen DeGeneres che mentre si trovava impegnato nelle riprese di Acquaman2 aveva riportato il ferimento della cornea. Per quel motivo, l’attore si era sottoposto ad una operazione agli occhi.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: baci in discoteca/ Complicità alle stelle!

Jason Momoa nominato dall’Onu difensore degli oceani del mondo, il riconoscimento

Jason Momoa aveva riportato anche un problema di ernia e si era rotto due costole durante le riprese sul set. L’attore però nonostante questi problemi aveva continuano le riprese del film che dovrebbe uscire prossimamente sul grande schermo. Ieri Jason Momoa è stato coinvolto in un incidente stradale e la sua auto avrebbe riportato ingenti danni. L’attore non ha commentato la notizia sui social e non ha rilasciato dichiarazioni. Secondo chi indaga, ci sarebbe trattato di un errore di valutazione da parte del motociclista che avrebbe preso male la curva. Jason è uscito illeso dall’incidente per la prontezza dei suoi riflessi. Se avesse perso il controllo del mezzo le cose sarebbero potute andare peggio.

Anna Pettinelli e Veronica Peparini: addio ad Amici 2022?/ Reazioni "Nuovi stimoli…"

Di recente l’attore è stato nominato dall’Onu difensore degli oceani di tutto il mondo. L’attore 42enne è così diventato il testimonial ufficiale per la salvaguardia degli oceani e della vita sott’acqua. Jason Momoa ha commentato dicendo: “Con questa designazione, spero di continuare il mio viaggio per proteggere e conservare l’oceano e tutti gli esseri viventi sul nostro bellissimo pianeta blu, per la nostra generazione e per le generazioni a venire. Per me, l’oceano è un antico maestro, una guida e una musa. È anche esistenziale. Senza un oceano sano, la vita sul nostro pianeta come lo conosciamo non esisterebbe”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA