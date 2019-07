Javier e Ilaria dopo Temptation Island/ Lei: “Ci siamo risentiti, è speciale, ma…”

Cosa ne è stato di Ilaria Teolis e Javier Martinez dopo Temptation Island 2019? La fidanzata di Massimo Colantoni dice di aver pensato molto a quel ragazzo che l’ha accompagnata lungo tutto il suo percorso; oggi, infatti, ha per lui solo parole di affetto, ricordando quanto è stato importante il suo contributo nella sua rinascita. Ma ha avuto modo di rivederlo o risentirlo per chiarire quanto accaduto fra di loro, dopo avergli detto addio, poco prima dell’ultimo falò del confronto? Ilaria ammette di aver avuto dei contatti con lui, così come conferma nell’intervista concessa a Filippo Bisciglia: “Se l’ho rivisto? No, ma l’ho risentito – spiega l’ex di Massimo – l’ho cercato io, ci siamo sentiti come due amici”. Ilaria e Javier, infatti, a dispetto del legame che li ha travolti nel villaggio delle tentazioni, oggi non stanno insieme, ma lei non rinuncia a pensare a lui con un atteggiamento decisamente possibilista: “non so se un domani ci sarà occasione di rivederci, non lo so – spiega Ilaria Teolis – ma io quel ragazzo lo devo veramente ringraziare”.

“JAVIER È SPECIALE”

Ma cosa pensa oggi Ilaria, a distanza di un mese dall’ultimo abbraccio con Javier Martinez? L’ex di Massimo Colantoni spende per il suo single parole cariche di affetto, confermando il rapporto che lo lega a lui e ciò che ha significato averlo accanto a Temptation Island 2019, “Javier – dice infatti Ilaria – ti sa ascoltare, ti sa sa capire, sono stata fortunata ad averlo incontrato”. Inoltre, aggiunge la fidanzata di Massimo, “non cambierei niente di ciò che è accaduto con lui, di quello che gli ho detto, perché le cose che gli ho detto me le ricordo bene”. Ha inizio così il ricordo di tutto ciò che i due hanno vissuto nel resort delle tentazioni: “Nel momento in cui mi ha chiesto se avevo voglia di baciarlo, gli ho detto di sì perché mi sentivo di farlo – spiega Ilaria – gli ho detto che lo guardavo con occhi diversi, perché era vero, gli ho detto che era speciale, anche se speciale forse oggi viene detta un po’ troppe volte durante la giornata, ma io gli do un significato. Javier è speciale – conclude l’ex di Massimo – Javier è veramente speciale, mi auguro di non perdere una persona del genere”.

