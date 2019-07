Javier Martinez/ Ha illuso Ilaria Teolis? Lei innamorata lui l’allontana…

Javier Martinez: Ilaria Teolis pazza di lui…

Javier Martinez è riuscito a conquistare il pubblico di Temptation Island 2019 e non solo per quel fisico che ha messo in crisi più volte Ilaria Teolis. Il single infatti si è dimostrato fin troppo tenero nei confronti della ragazza, in bilico fra le emozioni vissute al suo fianco ed il pensiero della sua relazione con Massimo Colantoni. I fan hanno apprezzato spesso i gesti romantici di Javier, individuando in lui il ragazzo ideale di molte donne. Sensuale, attento, dallo sguardo bollente e molto altro ancora. Ha cercato di varcare certi confini anche poco prima del week end da sogno con Ilaria, salvo poi ritrattare tutto una volta scoperto che lei non sarebbe mai partita al suo fianco. In puntata li abbiamo visti infatti ballare in modo seducente, un avvicinamento dei loro volti con bacio sul naso reciproco e poco altro. L’unica certezza è che Javier si sia veramente preso una sbandata per Ilaria, dicono sui social. Mentre che lei sia rimasta rigida fino alla fine e forse non solo per evitare che il fidanzato potesse accusarla di qualcosa durante il confronto.

Javier Martinez: un clamoroso errore

Javier Martinez potrebbe aver compiuto un grosso errore a Temptation Island 2019 e non si tratta della volontà di negare a Ilaria Teolis il week end da sogno. Il single infatti le ha proposto inizialmente di partire insieme per qualche giorno, ma poi ha chiuso del tutto le porte quando ha visto in lei un’eccessiva certezza. Ed ha ribadito la sua volontà di non partire anche in un momento successivo, quando Ilaria gli ha chiesto di poter chiarire lo scontro appena vissuto. Per Javier era importante che la ragazza potesse riflettere sul loro eventuale futuro da sola, senza alcuna interferenza da parte sua. Il lato del carattere mostrato dal Tentatore in questa occasione è del tutto diverso da quello mostrato nel corso del programma. Il romanticismo è sparito ed ha lasciato spazio ad un uomo determinato e sicuro dei suoi sentimenti. L’errore però che gli attribuiscono gli ammiratori è legato a dei momenti precedenti, ovvero alla decisione di Javier di presentare Ilaria alla sua famiglia. Una mossa significativa forse, ma un azzardo se si considera che il loro rapporto non era ancora decollato del tutto. Clicca qui per rivedere il video di Javier Martinez e Ilaria Teolis.

