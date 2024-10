Javier Martinez, chi è il concorrente del Grande Fratello e il rapporto con l’amore nella Casa

Questa sera tornerà su Canale Cinque l’appuntamento con il Grande Fratello 2024 di Alfonso Signorini, nel quale ritroveremo Javier Martinez, uno dei grandi protagonisti di questa edizione del reality. E il gieffino argentino sta interessando il pubblico anche grazie al suo avvicinamento a Shaila Gatta, ex velina di Striscia la notizia con la quale però sembra essersi un po’ smarrita la sintonia e la voglia di provare ad approfondire il rapporto, di questo Javier Martinez è rimasto spiazzato, anche se non ha voluto farne da subito una tragedia, durante il confronto con Shaila Gatta ha detto: “Tu adesso hai deciso di non stare più con me non mi crolla di certo il mondo addosso!… È una cosa che mi dispiace, perché comunque è una cosa che mi dispiace molto…Io l’altra volta”.

Javier Martinez ha parlato anche della possibilità di incontrare una nuova ragazza nella casa del Grande Fratello 2024, come suggerito proprio dalla stessa Shaila Gatta che ha tentato di crossare l’argentino: “Magari entra una ragazza che ti piace” ha detto l’ex velina scatenando la rabbia del gieffino che non ha preso per niente bene l’uscita della napoletana.

Javier Martinez scaricato da Shaila Gatta, la reazione di Gessica Notaro

L’avvicinamento tra Javier Martinez e Shaila Gatta nella casa del Grande Fratello ha scatenato la reazione di Gessica Notaro, che non ha digerito il comportamento dell’ex velina di Striscia la notizia nei confronti dell’argentino.

“Un ragazzo dai valori concreti, onesto, trasparente, leale e dal cuore puro. Cosa assai rara purtroppo al giorno di oggi, quello che mi dispiace molto è che io insegno alle donne da anni come tenersi lontane da uomini sbagliati” ha detto sui social svelando poi come l’atteggiamento di Shaila Gatta fosse sbagliato nei confronti di Javier Martinez che si è palesato senza timidezza nei suoi confronti ma che è stato trattato nel peggiore dei modi.

