Poco prima che Clarissa Burt venisse eliminata al Grande Fratello 2024 si era confidata con Javier Martinez sulle tematiche amorose. I due avevano instaurato sin da subito una profonda connessione che li ha portati ad aprirsi e confessare parti di sè molto private, il tutto nonostante la distanza d’età. Durante il riposo dopo l’allenamento, Clarissa aveva iniziato a parlare di amore, chiedendo a Javier Martinez di raccontargli qualcosa della sua vita privata. Ed è così che è iniziata la loro confessione emozionante, con un lato di Javier che pochi conoscevano.

Javier Martinez, sdraiato in giardino al Grande Fratello ha parlato d’amore con Clarissa Burt iniziando da un racconto toccante sui suoi genitori, che si sono staccati da giovani dalle loro rispettive famiglie, che purtroppo volevano dividerli continuando a discutere: “Le famiglie di entrambi non andavano d’accordo”, ha spiegato Javier, raccontando che i suoi genitori se ne sono andati perchè non volevano che niente si mettesse tra loro. Il pallavolista argentino si è poi lasciato andare spiegando di voler un amore come il loro, un amore pronto a tutto anche a lasciare le persone più care.

La confessione di Javier Martinez sui genitori commuove Clarissa Burt al Grande Fratello: “L’amore è una scelta, ecco cosa devi fare tu”

Per chi ha imparato a conoscere Javier Martinez del Grande Fratello 2024, sa molto bene che si tratta di un ragazzo buono, che ha voglia di innamorarsi e che è rispettoso nei confronti di tutti. Un esempio è stato anche il modo in cui ha gestito la competizione con Lorenzo Spolverato nel triangolo con Shaila Gatta, ribadendo più volte di non voler andare contro di lui per nessun motivo. Javier Martinez si è poi lasciato andare sul racconto della morte della madre, scomparsa ben 15 anni fa quando lui era solo un ragazzino. A Clarissa Burt, il giovane ex tronista ha confessato una cosa commovente: nonostante sia passato tanto tempo, suo padre (vedovo) è ancora innamorato di lei.

Con gli occhi lucidi, Javier Martinez ha spiegato che il padre non riesce ancora a metabolizzare e superare il lutto, cosa che secondo lui è ormai immossibile. L’attrice gli ha risposto spiegandogli che l’amore è una vera e propria scelta per la vita, e che con la persona che si ama si possono affrontare tutte le difficoltà. Clarissa, poi, con l’istinto materno che ha sempre dimostrato nella casa, ha ricordato a Javier Martinez di non accontentarsi mai e di seguire sempre l’amore che ha nel cuore, quello dei suoi genitori.