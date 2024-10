Lorenzo Spolverato e Javier Martinez, confronto al Grande Fratello 2024

La scorsa puntata del Grande Fratello 2024, andata in onda lunedì sera, ha lasciato strascichi importanti in Shaila Gatta e nel suo rapporto con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato. La concorrente ha ammesso di non essere attratta né dall’uno né dall’altro, ed è soprattutto il comportamento di Lorenzo ad averla fatta innervosire, accusandolo di aver giocato sia con lei che con Helena. Diverse ore dopo la puntata, a ritrovarsi faccia a faccia sono proprio Lorenzo e Javier che, dopo le recenti incomprensioni, si sono pacificamente confrontati proprio sulla figura dell’ex Velina.

“Ogni tanto guardavo Shaila e dicevo: ‘C’è qualcosa che non va più’“, ammette Javier ripensando a quando il rapporto con la ragazza ha iniziato ad incrinarsi. A sostenerlo è Lorenzo, che ammette di aver visto in lui un cambiamento: “Hai avuto uno sblocco in modo positivo in queste 24 ore. C’è una parte di te che è uscita ancora migliore“.

Javier Martinez su Shaila Gatta: “Non ha promesso amore a nessuno, ma…“

Javier Martinez, a quel punto, spiega a Lorenzo Spolverato quando ha preso consapevolezza di dover mollare la presa su Shaila Gatta al Grande Fratello 2024: “Lo sblocco c’è stato dopo che ho capito che questa cosa deve essere presa in maniera più leggera e renderci conto di dove siamo. E ho capito che devo mantenere questa posizione, perché da una parte dico che è vero che uno deve fare quello che si sente, ma delle volte se una cosa non va bene te lo devi imporre. Non smette di piacerti una persona dall’oggi al domani, però che una persona abbia le redini del gioco in maniera così insistente non fa bene a me, a te, a nessuno“.

Javier, infine, sottolinea di non voler addossare responsabilità a Shaila su quanto accaduto poiché la coinquilina è stata chiara sin da subito: “Su questo non le do delle colpe perché lei non ha promesso l’amore a nessuno, lei sta facendo il suo percorso, ma una cosa le ho detto: ‘Devi capire che ogni tanto tu ti ci ritrovi in certe situazioni e devi affrontarle. Ti sei trovata in questa posizione: è vero che non hai illuso nessuno, però devi assumerti quel ruolo lì“. Infine, Lorenzo gli rivolge una domanda “sibillina” riguardante la coinquilina: “Secondo te lo fa anche per ripulire la sua figura vista dall’esterno?“. Javier, però, risponde: “Non ci ho pensato…“.