Shaila Gatta chiude con Javier Martinez e Lorenzo Spolverato?

Shaila Gatta, dopo essersi avvicinata a Lorenzo Spolverato e Javier Martinez e aver preso le distanze da entrambi, ripensa al suo ex con cui ha deciso di chiudere consapevolmente. Durante una lunga chiacchierata in giardino con Maria Vittoria, Shaila ha raccontato di aver chiuso la sua ultima relazione perché, non ancora pronta ad una relazione. Il ricordo del suo ex, però, è sempre vivo e parlando con l’amica si è lasciata andare a dolci ricordi.

“Mamma mia che bello, che bomba che è. Sasà se lo vedi tu svieni fidati, è davvero tanta roba. Dio mio, è alto come questa porta, è grosso, c’ha degli addominali… gioca a pallone è un calciatore, poi ha un’azienda che fa dei limoncelli. Però è forte e tanto. Ha questi occhioni verdi ed è buono”, ha dichiarato Shaila che ha poi aggiunto nuovi particolari.

Le parole di Shaila Gatta sull’ex fidanzato

Shaila Gatta ha definito l’ex fidanzato un vero principe azzurro, capace di darle tutte le attenzioni che desidera. Essendo stata con lui, oggi, gli standard di Shaila sono davvero alti. “Ragazze io dopo Sasà ho gli standard molto alti. O ne entra uno meglio o non voglio nessuno. Chi è? Il mio ex. Un ragazzo che frequentavo, ma top livello. Quando lo vedevo? Ultimamente. Mamma mia com’è. Lui è di Napoli. Fatemi entrare un napoletano, un bel napoletano verace”.

Poi, con aria sognante, ha aggiunto: “Mamma mia se ci penso, che solo quando ti guardano e ti dicono ‘amor mji’. Ragazzi il napoletano ha delle vibes diverse. Diciamo che è un po’, non malessere, ma ha quella furbizia buona che stende le donne. Mamma mia che bello. Sasà è proprio così. Oggi vi raccontavo di come stavo con Sasà. Lui faceva un sacco di cose belle e con lui stavo benissimo”.

