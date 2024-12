Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello 2024, Javier Martinez si è ritrovato ad affrontare un faccia a faccia con Chiara Cainelli. Il pallavolista ha voluto un confronto per capire come la ragazza la pensasse dopo la discussione con Eva e Stefania. In effetti, Chiara si era rabbuiata dopo aver visto Javier eccessivamente interessato verso le parole delle due inquiline, rimanendoci male per l’opinione che le due hanno nei confronti della loro conoscenza.

Subito dopo la diretta di lunedì 23 dicembre 2024, Javier Martinez ha raggiunto Chiara Cainelli. I due si sono seduti sul divano con un bicchiere in mano: “Volevo chiarire alcune cose che sono uscite in puntata“, ha esordito il ragazzo, vedendola turbata dopo le parole di poco prima. Lei, ammettendo di aspettarsi un chiarimento, si è seduta sul divano ad ascoltarlo. In effetti, Stefania ed Eva avevano lasciato intendere che Javier Martinez non provasse un vero e proprio interesse nei suoi confronti, ma che al contrario si “innamori” facilmente delle ragazze nella casa. Chiaramente, il concorrente ha voluto difendersi cercando di non lasciare che Chiara venisse influenzata dalle opinioni degli altri nel reality.

Quello che ha lamentato Chiara del Grande Fratello 2024 è stata l’eccessiva enfasi di Javier Martinez nella discussione con Eva e Stefania. Il discorso delle due donne sembra averlo colpito molto: “È come se ti importasse del loro pensiero. Ti fai coinvolgere” ha spiegato delusa Chiara durante il confronto con il pallavolista, aggiungendo di esserci rimasta male. Javier si è subito accorto dall’espressione della coinquilina che qualcosa non è andato per il verso giusto, e preoccupato di interrompere la loro frequentazione, l’ha subito raggiunta sul divano chiedendole di parlare.

Purtroppo, però, non ha risolto molto. “Mi dispiace“, le ha detto, spiegando di essere triste per passare per una persona che in realtà non è. In ogni caso, Chiara Cainelli si è mostrata piuttosto comprensiva e i due hanno mantenuto toni pacatissimi nel corso di tutta la discussione. In particolare, hanno ammesso vicendevolmente di non conoscersi ancora a sufficienza e quindi, di non sapere come sono fatti in alcuni lati del loro carattere. Intanto i commenti dei fan e dei coinquilini continuano a remare contro a questa nuova potenziale coppia, ma per ora sembrano inarrestabili e convinti di approfondire la conoscenza.