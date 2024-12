Javier e Chiara, dopo il bacio al Grande Fratello 2024 arriva lo scoop sulla coppia

Dopo la passione sbiadita con Shaila Gatta, che sembrava essere l’inizio di un innamoramento, un ferito Javier Martinez ha iniziato ad approfondire la conoscenza con Helena Prestes. Anche in questo caso, la loro amicizia speciale sembrava sul punto di trasformarsi in qualcosa di più importante, ma a frenare è stato Javier, non del tutto convinto fosse il caso di andare oltre. Quando però nella Casa del Grande Fratello 2024 è arrivata Chiara Cainelli, le cose sono notevolmente cambiate per il pallavolista argentino.

I freni avuti con Helena, con Chiara sono del tutto scomparsi, tanto che, pochi giorni dopo il suo arrivo, tra lei e Javier è già scattato il primo bacio appassionato. Mentre la relazione tra Shaila e Lorenzo Spolverato sembra essere giunta al termine, Javier e Chiara si candidano ad essere la nuova coppia ufficiale di questa edizione. Tuttavia, proprio a poche ore dal bacio, spunta un’indiscrezione che getta una luce diversa su questo flirt.

“Javier e Chiara se la intendevano dai tempi di Uomini e Donne”

Stando a quanto riportato da Biagio D’Anelli sul suo profilo Instagram, Javier e Chiara si conoscerebbero già da prima del Grande Fratello 2024. “Javier e Chiara. Una conoscenza segreta, sbocciata al Grande Fratello. Ma già in tempi non sospetti, a Uomini e Donne, tutti e due corteggiatori, se la intendevano dietro le quinte. Mi auguro che Alfonso Signorini faccia questa domanda e scardini questo segreto”, ha fatto sapere l’esperto di gossip ed ex gieffino. Uno scoop che sta già sollevando un po’ di sospetti sul web: i malpensanti iniziano già a chiedersi se questa non sia una coppia costruita a tavolino…