JAVIER MARTINEZ/ Ilaria ha lasciato Massimo Colantoni per lui? (Temptation Island)

Javier Martinez ha fatto breccia nel cuore di Ilaria Teolis, la fidanzata di Massimo Colantoni coppia concorrente a Temptation Island 2019. La prossima puntata del reality show dei sentimenti potrebbe regalare tante sorprese per una delle coppie più chiacchierate di questa edizione per via dei comportamenti del fidanzato Massimo che, dopo essersi avvicinato a Federica Lepanto ha scartato la ex gieffina per fiondarsi tra le braccia di Elena Cianni. Dal canto suo Ilaria ha trovato nel villaggio dei single una forte sintonia con Javier, giocatore di pallavolo di origini argentine che ha conquistato il cuore delle telespettatrici italiane. In tanti, infatti, sui social si sono espressi a favore della coppia.

Javier Martinez scatta la passione con Ilaria

Massimo e Ilaria potrebbero essere usciti separati da Temptation Island 2019. La coppia, infatti, all’interno dei villaggi hanno trovato nei single Elena e Javier una forte complicità. In primis è stato Massimo che, si è permesso il lusso anche di cambiare tentatrice puntando sull’istruttrice di fitness e zumba. Ilaria dinanzi ai video che mostravano il fidanzato Massimo in atteggiamenti complici ed intimi con la single Elena, ha deciso di dargli pan per focaccia accettando le avance del single Javier. Del resto come resistergli? Alto 1,91 cm, Javier è uno dei tentatori più belli della sesta edizione del reality show dei sentimenti di Canale 5. A peggiorare la situazione i filmati che Ilaria ha dovuto vedere tra i pinnetu e il falò che l’hanno portata ad un’importante decisione: “con questo video ho capito che sono piena di corna, che non mi ama, non mi desidera, che non mi pensa e che non mi vuole. Ogni volta gliela devo far passare liscia? Veramente mi vuole far passare per cretina?”

Ilaria Teolis: “Javier Martinez con te mi sento bene”

Ilaria dopo aver visto i filmati del fidanzato Massimo con la single Elena ha fatto un gesto davvero inaspettato. Ha cancellato il “ti amo” che aveva scritto su uno specchio ed è corsa verso Javier Martinez dicendogli: “con te mi sento bene”. La ragazza subito dopo il falò ha detto: “subito ci corro, ci vado a braccia aperte” cercando non appena rientrata nel villaggio dei single il conforto di Javier. “Dovrei dare i numeri ma quando mi ritrovo con te non ci penso più” ha confidato Ilaria al bell’argentino che ha detto “mi sono sentito importante per te”. Intanto sui social Javier ha scritto un messaggio enigmatico: “cogli la rosa quando è il momen che il tempo lo sai vola… e lo stesso fiore che oggi sboccia domani appassirà… #carpediem”. Possibile che la frase sia indirizzata proprio ad Ilaria?



