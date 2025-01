Questa edizione del Grande Fratello è iniziata con Shaila Gatta e Javier Martinez che avevano iniziato una frequentazione, ma il tutto si è concluso nel peggiore dei modi, dato che lei ha scelto poi di fidanzarsi con Lorenzo Spolverato. Si tratta forse della vicenda più emblematica di questa edizione, ricca di intrecci amorosi e triangoli che continuano ancora oggi anche con gli altri concorrenti. Ma cosa sta succedendo nelle ultime ore? La ballerina è stata nominata da Javier Martinez durante l’ultima puntata.

Un gesto che lei non ha preso di buon grado, dato che non si sarebbe mai aspettata di vederlo fare il suo nome. Prova del rancore? Shaila Gatta si confida con le amiche Ilaria Galassi e Chiara Cainelli dicendo loro di non sentirsi libera davanti a lui di esprimere la sua opinione. Chiara è convinta che lui provi ancora qualcosa per lei, e questo non è inverosimile, dato che inizialmente Javier Martinez era molto innamorato. Da non sottovalutare anche la rottura, avvenuta solo per una decisione di Shaila Gatta che si è riscoperta innamorata di Spolverato.

Shaila Gatta, furia dopo la nomination di Javier: “Doveva imparare a gestire il rifiuto”

Confidandosi con le altre concorrenti del Grande Fratello, Shaila Gatta ha detto che Javier Martinez non avrebbe potuto far altro che essere “scaricato” da lei nella casa. “Magari doveva imparare a gestire il rifiuto“, dice. Ma lui nella casa continua a punzecchiarla come se dentro si sè sperando che Shaila ci ripensi e possa tornare con lui. Proprio per questo ha visto la nomination come un atto di sfida vendicativo o come un modo per rimanere ancora al centro dell’attenzione. Una provocazione, insomma.

“Nomino Shaila perchè continua da 4 mesi a darmi del ‘moscio’ ma questo moscio non le è dispiaciuto così tanto!” aveva detto il ragazzo ad Alfonso Signorini. Javier è ancora innamorato di Shaila Gatta? Questa è la domanda che i fan si stanno facendo nelle ultime ore. Sui social intanto si rincorrono i commenti e c’è chi pensa che la ballerina abbia anche iniziato a provare una sorta di invidia per il pallavolista argentino: “Shaila ma quanto rosichi per gli applausi dallo studio per Javier?“, si legge su X. Come finirà questa epopea? Ha ragione l’ex velina o il bel Martinez sta solo facendo il suo percorso in santa pace?