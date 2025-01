Javier Martinez nomina Shaila Gatta e le lancia una stoccata in diretta al Grande Fratello

Scintille (ancora) in diretta al Grande Fratello tra Javier Martinez e Shaila Gatta. Nonostante le loro strade si siano separate da mesi, i due continuano a lanciarsi frecciatine a distanza. Stavolta a iniziare è stata la ballerina, che durante una chiacchierata con Chiara Cainelli ha definito nuovamente ‘moscio’ il pallavolista argentino. Se inizialmente Javier non ha commentato la battuta di Shaila, di certo non l’ha dimenticata. Ecco allora che, al momento delle nomination, che per lui sono palesi, è proprio quello della ballerina il nome che per lui deve finite al televoto.

Javier Martinez, però, fa di più, e associa alla motivazione una stoccata ben assestata: “Io moscio? Mi è sembrato che questo moscio non ti sia dispiaciuto poi così tanto. E non dico più niente perché sono un signore!”. Il riferimento è al flirt che i due hanno avuto all’inizio della loro avventura al Grande Fratello, poi bruscamente interrotto da Shaila.

Javier sotto attacco del web dopo la nomination a Shaila

Se c’è chi ha gioito per la stoccata di Javier a Shaila, molti utenti del web l’hanno invece criticata. “Ridicolo Javier che poteva nominare Chiara dopo quello che gli ha detto stasera e invece ripensa ancora alle parole di Shaila di 3 mesi fa!”, ha fatto notare un utente. “Ancora che pensa a Shaila dopo mesi? Secondo me ci si metterebbe insieme in un minuto se lei volesse!”, è invece la considerazione fatta da un altro utente.