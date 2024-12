Javier Martinez, sorpresa del papà Mariano al GF 2024: “Nessuno sa quello che hai sofferto“

Commovente sorpresa per Javier Martinez che, nella puntata di questa sera del Grande Fratello 2024, ha potuto finalmente riabbracciare l’adorato papà Mariano dopo tanto tempo. Il dolcissimo incontro è avvenuto in salone dove, rimasto solo e ‘freezato’ dalla produzione, il concorrente ha visto il suo papà entrare in salone con sua grandissima sorpresa. E al figlio ha voluto dedicare un messaggio dolcissimo, carico non solo di amore ma anche di tutti gli insegnamenti che ha saputo trasmettere a lui e ai suoi fratelli.

“Il tempo è la cosa più importante che abbiamo“, spiega Mariano, “non sprecare il tuo tempo con gente che non se lo merita, con chi non ti ascolta quando parli. Continua a rispettare la donna come hai fatto sempre, continua a ringraziare chi ti porta il mangiare al tavolo, sii amabile con tutta la gente della casa e rispetta tutti. Fatti abbracciare, che fa bene quando è fatto con il cuore, allontanati da chi cerca la luce dei riflettori, tu hai una luce propria che è più forte. Sei un uomo e sono orgoglioso di te, molto fiero perché nessuno qua sa tutto quello che hai sofferto. Ti amo con il cuore, figlio mio, ti amo da morire“.

Javier Martinez in lacrime, l’abbraccio con papà Mariano

Alla fine, in seguito allo ‘sfreeze’ della produzione, arriva il tanto atteso abbraccio tra Javier Martinez e suo padre Mariano al Grande Fratello 2024, tra lacrime e grande commozione. Alfonso Signorini ha sottolineato la forza del loro legame, fortificato ancor più dopo la morte della mamma del concorrente; Mariano, in seguito alla scomparsa della moglie, ha cresciuto i suoi figli da solo, vivendo per loro e facendo molti sacrifici.

Nonostante le prove difficili della vita, il loro legame si è fatto sempre più forte e parlando del mestiere di padre Mariano ammette: “Non c’è una regola che ti insegna a essere genitori, si impara andando avanti. Mi sono sposato con Beatrice perché la amavo, e ancora la amo. Ti sapeva ascoltare, ed è importante saper ascoltare. Diceva che dopo la tempesta esce sempre il sole, di stare tranquillo e di saper aspettare“.

