Fortuna era la mamma di Javier Martinez: il ricordo al Grande Fratello 2024

Grazie all’esperienza al Grande Fratello 2024 stiamo conoscendo sempre meglio Javier Martinez; ex volto di Uomini e Donne, di Temptation island, ma ciò che emerge dal suo percorso nel reality è la storia di vita di un ragazzo che ha dovuto superare tanti ostacoli, momenti dolorosi, come ad esempio la prematura scomparsa della mamma Fortuna a causa della malattia: “Ricordo ancora quel sorriso che aveva prima di entrare nella sala operatoria, mi ricordo che ci abbracciammo tutti, lei ci rassicurò…”.

Toccanti le parole di Javier Martinez nel raccontare quel tragico giorno, un evento che inevitabilmente ha stravolto la sua vita dato che da poco era giunto in Italia e con lei vantava un rapporto viscerale. Purtroppo, la malattia ha avuto la meglio portando la mamma del concorrente del Grande Fratello 2024 a passare a miglior vita: “Lei già non era in ottime condizione… Dopo non ho avuto il coraggio di vederla, nella mia testa frullavano tante cose e non sapevo come gestirla”.

Javier Martinez e il dolore per la perdita della mamma: “Senza di lei in un Paese straniero…”

Javier Martinez, sempre al Grande Fratello 2024, ha raccontato come siano passati ben 15 anni dalla morte di sua mamma per la malattia e di come il dolore sia ancora oggi oltremodo vivido. Una ferita che non può rimarginarsi, una mancanza che è difficile spiegare: “Mi sono ritrovato improvvisamente in un Paese straniero e senza la mamma… Mi sono dovuto rimboccare le maniche”. Fortunatamente, Javier Martinez ha potuto contare sull’affetto incondizionato degli altri componenti della sua famiglia: “Mi hanno aiutato mio padre e i miei fratelli, loro sono state le mie colonne portanti”.