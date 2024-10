Javier Martinez contro Shaila Gatta: confronto al Grande Fratello 2024

Scontro a distanza tra Javier Martinez e Shaila Gatta al Grande Fratello 2024, con il concorrente in Mistery e la coinquilina, che il gruppo ancora crede si trovi in Spagna al Gran Hermano, in un’altra stanza della Casa. Alfonso Signorini li mette a confronto per chiarire le rispettive posizioni, dopo la frattura nel loro rapporto e il distacco dell’ex Velina nei confronti del pallavolista: lui la accusa di essere una giocatrice, di non essere stata sincera e di averlo preso in giro, confermando anche che sotto le coperte ci sono stati degli appassionati baci.

Lei tuttavia nega, spiegando anche perché ha voluto concedersi la possibilità di conoscerlo meglio, salvo poi distaccarsi: “Mi dispiace averti visto stare male, comprendo il fatto che tu sia arrabbiato con me. La verità è che sei un pezzo da novanta e un ragazzo con tutte le qualità: sei forte, bravo, con valori, e io mi sono voluta dare un’opportunità e provare a fare la cosa giusta“. Javier però è amareggiato e la accusa di essere stata poco trasparente circa i suoi sentimenti: “Se dici che sei stata sincera no, sei stata tutt’altro che sincera. Qua si parla di quello che c’è stato tra noi“.

Javier Martinez furioso: “Voleva fare il suo teatrino per avere visibilità“

Javier Martinez si focalizza sul comportamento di Shaila Gatta al Grande Fratello 2024, sostenendo che nella notte si lasciava andare all’intimità, mentre di giorno si comportava in tutt’altro modo: “Io volevo Shaila e quello che faceva sotto le coperte era ciò che più mi interessava. Se fuori voleva fare il suo teatrino per avere visibilità… Poi se sotto le coperte con me mi baci in quel modo, mi viene da pensare che quello fuori era un giochetto“. Poi ribadisce che il bacio c’è stato: “Ha sempre detto che non ci siamo mai baciati. Assolutamente sì, ci siamo baciati“.

Shaila però ribadisce di aver voluto fare un tentativo con lui, seppur poco convinta: “Mi sono voluta dare l’opportunità, mi sono data tempo, ma non essendo totalmente convinta mi sono detta: ‘Ci provo, mi metto in gioco’“. Javier, considerata l’insicurezza della coinquilina sui suoi sentimenti, avrebbe voluto da lei maggior chiarezza: “Allora me lo dici dall’inizio, non si gioca con i sentimenti delle persone. Ti sei sempre fatta vedere come una persona libera e che non facevi niente di sbagliato, ma qua hai sbagliato“. Shaila conferma di sentirsi una donna libera e ammette: “Fuori avrei fatto la stessa cosa, semplicemente qua mi sono voluta proteggere. Ho avuto anche paura di essere giudicata“.