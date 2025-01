Il Grande Fratello è un gioco, molto spesso il pubblico se lo dimentica. Si creano le fazioni per quale ship sia migliore: da una parte Javier Martinez ed Helena Prestes o quest’ultima con Zeudi Di Palma e dall’altra parte Lorenzo Spolverato a Shaila Gatta. Si pensa che i rapporti umani possano essere sinceri, ma spesso si sgonfiano appena le telecamere si spengono o si esce direttamente dalla casa. Quando Alfonso Signorini ha annunciato il ripescaggio di alcuni concorrenti del GF c’è qualcuno che non è apparso così contento come voleva far credere.

Zeudi Di Palma è saltata dal divano quando ha scoperto che Helena sarebbe potuta rientrare in casa, ma i fan hanno notato la reazione di Javier Martinez: un volto inespressivo, di ghiaccio. Che si fosse abituato ormai all’assenza della modella brasiliana? Il GF è un reality show e chi vi partecipa vuole vincere sopra ogni cosa al mondo. E Helena è senza dubbio una delle concorrenti più forti di quest’edizione.

Javier Martinez come reagirà all’ingresso di Helena Prestes nella casa del GF?

La domanda sorge spontanea: come reagirà Javier Martinez quando (e se) Helena Prestes rientrerà nella casa del Grande Fratello? La abbraccerà forte forte, per nascondere il malcontento, oppure deciderà di essere sincero e apparirà freddo e distaccato? Bisognerà solo attendere fino alla serata di domani quando Alfonso Signorini presenterà una nuova puntata del GF dove si scoprirà l’esito del televoto ancora in corso.

Intanto ha passato una notte di passione con Zeudi Di Palma e per questo i fan sono insorti, riempiendo i social di insulti verso l’ex Miss Italia, anche se sotto l’hashtag #Zelena si invita alla calma: i due, che hanno solamente parlato, con un avvicinamento solo da parte di lui, sembra che siano d’accordo nel fare uno scherzo a Helena, che nel frattempo non fa altro che parlare di quanto sia bella e dolce Zeudi e di quanto abbia voglia di riabbracciarla dopo queste settimane di lontananza. Certo è che tutto questo ha creato del malcontento che è difficile da digerire, quindi l’attesa per la puntata di domani si fa sempre più spasmodica, con la speranza che il concorrente e Zeudi chiariscano tutto questo di fronte alla modella brasiliana.

