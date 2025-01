Javier Martinez e Zeudi Di Palma nuova coppia al Grande Fratello? Notte bollente tra baci e non solo

Quella appena trascorsa è stata una notte bollente per Javier Martinez e Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Il pallavolista argentino e l’ex Miss Italia partenopea inaspettatamente si sono lasciati andare a coccole, grattini, baci e forse anche qualcosa in più tanto da lasciare senza parole i telespettatori del reality che non si aspettavano di certo tale ship. È nata una nuova coppia al Grande Fratello? Sembrerebbe proprio di si a giudicare dalle immagini e dai video (disponibile cliccando qui) che trapelano su Javier e Zeudi.

Javier Martinez e Zeudi Di Palma sono una nuova coppia del Grande Fratello? I due concorrenti si sono mostrati avvinghiati nelle stesso letto e si sono scambiati coccole e grattini tra un bacio e l’altro ed anche loro hanno dichiarato di essere sopresi e increduli della loro vicinanza. Javier ha sussurrato nell’orecchio di Zeudi: “Che strano, ca**o. Zeudi, ma che cosa mi sta succedendo? Non riesco a staccarmi, non mi va” mentre da parte sua la 23enne gli ha risposto sognante: “E menomale. Che buono il tuo profumo. Mi sento una briciola tra le tue braccia, tra le tue mani. Sai come si dice a Napoli? ‘Sto letto tiene ‘o zucchero’. Perché è piacevole stare qua.”

Grande Fratello notte hot tra Javier e Zeudi, batosta per Helena Prestes: fan in rivolta

La presunta nuova coppia del Grande Fratello formata da Javier Martinez e Zeudi Di Palma ha fatto infuriare i fan di Helena Prestes che vedono la loro beniamina tradita da due persone delle quali si fidava. Non è un mistero per nessuno che la modella brasiliana nella Casa più spiata d’Italia si è avvicinata prima a Javier e poi a Zeudi e che quest’ultima di recente aveva rivelato di provare dei sentimenti per Helena! Ed anche quest’ultima in tugurio solo poche ore prima aveva ammesso di essere attratta da Zeudi e di reputarla una giovane matura e consapevole che diventerà una bellissima donna. Tutto ciò ha dunque scatenato una rivolta sui social dei fan della Prestes mentre i fandom degli #Zelena e dei #Helevier si sono detti dispiaciuti e spiazzati. La ship tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma continuerà?