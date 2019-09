Javier Martinez/ Uomini e Donne: Sara pazza di lui, ma una segnalazione…

Javier Martinez è al centro della puntata del trono classico di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 27 settembre. Dopo aver partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi per raccontare la propria esperienza come tentatore di Temptation Island, Javier ha deciso di corteggiare la tronista Sara Tozzi con cui ha già fatto un’esterna. Sin dal primo appuntamento, Sara ha mostrato interesse nei confronti di Javier che ha ricambiato ammettendo di essere attratto da lui. Tra Sara e Javier è già nato un feeling speciale che, tuttavia, non avrà un seguito. Nella puntata odierna, a spiazzare Sara è Maria De Filippi. Il momento dedicato al trono di Sara si apre con una gravissima segnalazione su Javier Martinez. Quest’ultimo, ufficialmente, è single, ma stando a quanto racconta Maria De Filippi, la redazione avrebbe ricevuto gli screenshot di alcune chat tra Javier e una ragazza a cui avrebbe detto di sentire la sua mancanza e di voler stare solo con lei.

JAVIER MARTINEZ FIDANZATO? SARA TOZZI LO ELIMINA

Javier Martinez, ad aprile, avrebbe frequentato una ragazza con cui, poi, sarebbe tutto finito prima della sua partecipazione a Temptation Island. Finita l’avventura nel programma dell’amore, Javier avrebbe risentito tale ragazza a cui avrebbe inviato messaggi importanti anche prima di scendere a corteggiare Sara Tozzi. Il corteggiatore, di fronte alla segnalazione, inizialmente nega, ma poi ammette tutti spingendo così Sara che lo aveva visto come una persona pulita e sincera, ad eliminarlo. Maria De Filippi non nasconde la propria delusione per l’atteggiamento del ragazzo portando l’esempio di tanti furbi che, in passato, hanno provato a prendere in giro la redazione di Uomini e Donne senza riuscirci. L’avventura di Javier a Uomini e Donne, dunque, finisce ancora prima di cominciare.

