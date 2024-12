Le dinamiche al Grande Fratello evolvono di giorno in giorno nei modi più inaspettati. Quello che sta succedendo nelle ultime ore riguarda Javier Martinez e Helena Prestes, che a quanto pare si starebbero avvicinando sempre di più. Chi segue il programma sa che gli autori hanno inserito il tugurio, e che ora, nella parte più brutta e scomoda della casa si trovano a convivere a stretto contatto Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti.

Dopo questa decisione, Lorenzo Spolverato ha accusato gli autori, forse infastidito di essersi trovato vicino a Helena Prestes con la quale all’inizio del programma c’è stato un breve flirt con tanto di bacio. Durante il loro confronto nel tugurio hanno chiarito le loro posizioni, non senza una delusione consistente da parte della modella brasiliana che si è sentita dire di non essere mai stata oggetto di infatuazione da parte del ragazzo al Grande Fratello. E il carattere di Helena Prestes lo conosciamo tutti: un po’ permalosa e gelosa, si è detta delusa dal comportamento di Lorenzo Spolverato, accusandolo poi di aver solo giocato.

Ma è di Javier Martinez che oggi dobbiamo parlare. Il pallavolista ha ora superato brillantemente la delusione amorosa da parte di Shaila Gatta, che dopo mesi di tentennamenti ha scelto Lorenzo come suo partner nel Grande Fratello. Mentre Helena Prestes si trova in tugurio, Javier ha voluto confidarsi con Alfonso D’Apice rispetto alla modella: “A me piace proprio ( giocare) con Helena.” ha confessato: “Ma non giocare nel senso brutto. Mi piace la situazione che si crea”. In effetti non è la prima volta che lo vediamo avvicinarsi a lei per parlare e conversare, e non sono mancate piccole frecciatine di provocazione nel corso del tempo.

Javier Martinez pare quindi aver rivolto altrove le sue mire, ormai rassegnato e deluso dal colpaccio subito da Shaila Gatta. L’interesse verso Helena Prestes sta crescendo sempre di più e i fan non aspettano altro di vedere cosa succederà una volta che la modella uscirà dal tugurio. E poi, una chicca che i fan più accaniti del Grande Fratello: nella lettera che il padre di Javier Martinez aveva scritto al figlio, c’era una postilla con scritto che la ragazza giusta per lui potrebbe essere proprio la Prestes. Sarà davvero così?