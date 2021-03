Jeda, fidanzato Vera Gemma/ Genitori contrari a relazione? “Non sarebbero d’accordo”

La relazione tra Vera Gemma ed il giovane fidanzato Jeda continua a far parlare per via della non indifferente differenza di età tra i due. Un amore molto discusso anche per gli apprezzamenti che Vera ha già dispensato ai giovani naufraghi, a partire da Awed, sebbene il fidanzato 22enne abbia ribadito di non temere la concorrenza. Ad esprimersi sul conto di Jeda è stata ieri la cognata Giuliana Gemma, intervenuta in studio a Live Non è la d’Urso: “E’ tanto carino, poverino! E poi è veramente un ragazzo timido e introverso. Per lui essere scaraventato così in tv non è una cosa semplice”, commentato. A detta di Giuliana, il giovane fidanzato non si aspettava di essere tirato in ballo così tanto, nonostante abbia deciso di prendere parte all’Isola dei Famosi, in studio, per sostenere la sua donna.

Ma cosa pensano i genitori di Jeda della sua relazione con Vera Gemma? Secondo quanto appreso da Barbara d’Urso non sarebbero molto d’accordo. In merito Giuliana Gemma, sorella di Vera, ha commentato: “Io non ho informazioni su questo purtroppo perchè non conosco i genitori di Jeda. Io so che lui ha parlato di Vera ai genitori e non c’è nessun problema, poi…”, ha aggiunto.

JEDA, FIDANZATO VERA GEMMA: LA REAZIONE DEI GENITORI ALLA LORO STORIA

Ad intervenire nel dibattito a Live Non è la d’Urso è stato anche il giornalista e direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che ha compreso i presunti dubbi dei genitori di Jeda, sia alla luce della grande differenza di età che dopo le battute di Vera Gemma all’Isola dei Famosi rivolte agli altri naufraghi. “Io potrei essere il nonno di Jeda… Se la sua fidanzata fa un po’ la cretinetta – come dice Barbara d’Urso – in maniera anche leggera, ti mette sempre un po’ a disagio”, ha contestato il giornalista. A detta di Alessi, inoltre, “sono i genitori di un ragazzo che ha tanti tanti anni di meno, quindi già li riesce difficile accettare, forse, se sono antichi come me, questo genere di relazione”, ha aggiunto. Ad intervenire al dibattito è stata anche Samantha De Grenet, secondo la quale invece, il 22enne sarebbe totalmente a suo agio nello studio dell’Isola, “credo che conosca molto bene Vera e la sua ironia, quindi gioca e va bene!”, ha aggiunto l’ex gieffina.

