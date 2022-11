Jeep Avenger, il nuovo B-SUV è sul mercato/ Prezzi e dotazioni: anche full electric

La Jeep Avenger è ufficialmente disponibile in Italia. Dopo la presentazione al recente Salone di Parigi 2022, il nuovo B-SUV (suv compatto) dell’azienda italo-americana sbarca sul mercato. Si tratta di un modello che, come ricorda Quattroruote.it, è destinato solo al mercato italiano e spagnolo, e per acquistarla bisognerà mettere in preventivo una somma di almeno 26.900 euro. Per quanto riguarda le motorizzazioni proposte, si parte dalla 1.2 benzina da 100 cavalli con cambio manuale (l’unica attualmente disponibile), arrivando fino all’elettrica da 39.500 euro, pre-ordinabile però dalla fine di questo mese.

Decisamente “dotata” la Jeep Avenger già di serie, visto che sulla stessa troveremo i gruppi ottici Full Led sia anteriori che posteriori, i cerchi in lega da 18 pollici, strumentazione digitale da 10.2 pollici con l’infotainment Uconnect, portellone elettrico, impianto audio con sei diffusori, sedili anteriori riscaldabili, climatizzatore automatico bi-zona, parabrezza termico, sensori luci e pioggia, specchietto interno elettrocromatico, sensori di parcheggio, retrocamera a 180 gradi, piattaforma di ricarica wireless, Adaptive Cruise Control, e molto altro ancora.

JEEP AVENGER, TRE COLORAZIONI DISPONIBILI: “SARA’ LA NOSTRA BEST SELLER”

Per quanto riguarda la colorazione, al momento sono disponibili tre versioni differenti di Jeep Avenger, leggasi bicolore Sun/Volcano, Granite/Volcano e nero pastello Volcano. Christian Meunier, CEO di Jeep, ha presentato così la Jeep Avenger parlando con Autoappassionati.it: “Avenger è un punto di svolta per Jeep in Europa, prima di tutto perchè è la prima Jeep full electric, poi perchè è stata disegnata e verrà prodotta in Europa. Avenger è un’auto pensata espressamente per il pubblico europeo grazie alla sua compattezza, è sostenibile perchè è full electric ed è dotata dei nuovi sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Questa vettura nel 2024 diventerà la nostra best seller, ci aspettiamo molto da lei”.

"Ci attendiamo molto da lei anche in Italia – ha proseguito Meunier – dove sarà una sorte di Booster per le vendite nel Bel Paese, anche con la motorizzazione elettrica". Curiosità, per la sfida in programma fra Juventus e Inter, in programma domani sera alle 20:45 all'Allianz Stadium, la squadra bianconera indosserà una maglia speciale con la scritta "Avenger" proprio in onore dell'ultima nata in casa Jeep.











