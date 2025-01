Tesla ha svelato la nuova Model Y Juniper, l’attesa nuova generazione del SUV/crossover dei record, capace di risultare l’auto più venduta in Europa e nel mondo nel 2023. Da settimane erano stati segnalati avvistamenti e proprio in queste ore era apparsa in rete, sul social network Reddit, una versione senza la classica pellicola coprente, che ne aveva rivelato le forme.

Tassa sul libretto di circolazione, la fake news è virale/ Interviene l'Aci: “Non dovrete pagare 26 euro”

Così come largamente anticipato, la principale novità stilistica della nuova Tesla Model Y Juniper sarà la doppia barra luminosa, sia davanti che dietro, che andrà di fatto a sostituire i fari classici e che renderà il design della nuova generazione molto più simile al pick-up elettrico di Elon Musk, il tanto chiacchierato Tesla Cybertruck, ma anche al più recente Cybercab, il taxi a guida autonoma che secondo il manager di origini sudafricane rappresenta il futuro della mobilità green. La nuova Tesla Model Y è in produzione presso la gigafactory di Shanghai, in Cina, ma anche nella nota sede tedesca di Berlino, e le consegne scatteranno per l’Asia a partire dal mese di marzo: sarà la stessa anche per il mercato europeo e americano?

SCENARIO AUTO/ Ecco la retromarcia che può salvare l'Ue e la sua industria

TESLA MODEL Y JUNIPER, L’AUTONOMIA

Al momento il tutto resta poco chiaro ma non ci sono motivi per credere che non sarà così. Potrebbe probabilmente cambiare qualcosa a livello di allestimenti interni, visto che da tempo si parla di una duplice versione da sei e sette posti per la Cina, tenendo conto di quanto i van di lusso vadano per la maggior in quella zona del mondo, ma sostanzialmente dovrebbe cambiare davvero poco.

Anche il prezzo della Tesla Model Y Juniper resta quasi invariato, con piccoli aumenti sulla versione Long-Range All-Wheel Drive, quella dotata di una batteria in grado di percorrere ben 719 chilometri (ciclo cinese), con una sola ricarica, nonché sul modello con trazione posteriore che invece ha un’autonomia dichiarata di quasi 600 (per l’esattezza 593), sempre nel ciclo cinese.

Norvegia, vietato immatricolare nuove auto termiche/ Nel 2024 elettriche pari all'89,4% del totale

TESLA MODEL Y JUNIPER, PREZZI E DOTAZIONI INTERNE

La Model Y Juniper più cara costerà così nella terra di mezzo 41.400 dollari, che diventano invece 35.900 per la versione meno performante. Ma gli interni? Gli ingegneri e i designer di Tesla hanno deciso di mettere mano anche all’abitacolo, modificandolo di modo da renderlo più elegante dal punto di vista stilistico e con materiali di maggiori qualità.

A riguardo è presente una nuova illuminazione ambientale, una striscia a tutta lunghezza che ricorda da vicino quanto visto sulla Tesla Model 3 Highland (svelata a settembre 2023), nonché uno schermo per l’infotainment anche per i passeggeri posteriori, posizionato nel tunnel centrale e che permetterà agli stessi di intrattenersi durante i viaggi per guardare i film, visionare i siti web e giocare con i vari videogiochi già pre-installati nel sistema operativo della vettura. Infine vengono segnalate delle migliorie nelle sospensioni, il che renderebbe i viaggi meno “rigidi”, una critica spesso e volentieri sollevata dagli attuali possessori di Tesla Model Y.