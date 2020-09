Jennifer Aniston, Emmy 2020/ Video, gag anti-Covid con estintore: rischio incendio

Una gag, quella andata in scena agli Emmy 2020 con protagonista Jennifer Aniston ma che ha rischiato seriamente di finire male. Stando a quanto raccontato da OptiMagazine, infatti, l’attrice insieme a Jimmy Kimmel si sono resi quali autori di un incendio durante uno sketch sul Coronavirus. Il tutto si è svolto nel silenzioso studio senza pubblico dello Staples Center, quando i due artisti hanno deciso di mettere in scena una parentesi comica poco prima della premiazione di Catherine O’Hara come miglior attrice in una serie comica per la sua performance in Schitt’s Creek. L’obiettivo della gag era quello di smorzare la tensione provocata dall’emergenza Covid e per farlo la Aniston ed il suo compagno di burle hanno deciso di prendersi gioco delle misure anti-Covid previste per questa edizione degli Oscar TV certamente anomala rispetto al solito proprio per via della pandemia che continua a galoppare in tutto il mondo. E così, con il solo intento di regalare un momento di ilarità, Jennifer e Jimmy hanno quasi appiccato un incendio! I due amici intendevano solo “sanificare” la busta del vincitore con uno spray alcolico ma il risultato è stato disastroso ed ha richiesto l’uso di un estintore.

JENNIFER ANISTON, EMMY 2020: GAG CON ESTINTORE

Se fino a questo momento tutto rientrava nei piani di Jennifer Aniston la gag messa a punto in occasione degli Emmy 2020 con Jimmy Kimmel è poi sfuggita di mano provocando un piccolo incendio dal momento che la busta precedentemente sanificata ha ripreso a bruciare spontaneamente nel cestino trasformando ben presto l’attrice in una inedita versione vigile del fuoco con tanto di tacco 12 ed estintore tra le mani. Forse l’eccessiva ironia sul Coronavirus ha giocato alla Aniston un tiro mancino ma tutto p bene ciò che finisce bene! L’attrice, che ha mancato il premio per la miglior protagonista in una serie drammatica per il ruolo di Alex Levy in The Morning Show di Apple TV + si è resa poi la protagonista di una reunion di Friend con le amiche Courteney Cox e Lisa Kudrow che ha fatto la gioia di molti fan della serie, ancora acclamata sui social, in attesa della reunion vera e propria, rimandata a causa della pandemia.





