Jennifer Garner, ex Ben Affleck/ “Abbiamo provato, riprovato per il bene dei figli”

Jennifer Garner e il matrimonio con Ben Affleck: 13 anni d’amore

Jennifer Garner è l’ex moglie di Ben Affleck e madre dei suoi figli Violet, Seraphina e Samuel. Un grande amore quello tra i due attori di Hollywood che sono stati sposati per tredici anni. Qualcosa però all’improvviso si è rotto con l’attore che è caduto nel vortice dell’alcolismo. Poi la decisione di prendere due strade differenti con l’attore che ha confessato: “se non l’avessimo fatto probabilmente ci saremmo saltati alla gola uno con l’altra. E probabilmente starei ancora bevendo. Perché una delle ragioni che mi hanno portato a bere è il fatto di sentirmi intrappolato”. L’attore, oggi felicemente sposato con Jennifer Lopez, ha precisato di aver cercato con la ex moglie d’aver fatto di tutto per salvare il matrimonio: “ci abbiamo provato e riprovato, per il bene dei figli. Ma non ha funzionato”.

Non solo, proprio Ben Affleck parlando dei suoi problemi di alcolismo ha rivelato: “parte del motivo per cui ho iniziato a bere era perché mi sentivo intrappolato”, nonostante l’attrice sia sempre stata al suo fianco. A far stare male l’attore erano dubbi e paure: “pensavo: “Non posso andarmene a causa dei miei figli, ma non sono felice, cosa devo fare?”. Quello che ho fatto io è stato bere una bottiglia di scotch e addormentarmi sul divano. Ma non era una soluzione”.

Jennifer Garner e Ben Affleck: “Matrimonio? Ci abbiamo provato, riprovato e provato”

La fine di un matrimonio non è mai facile, ancora di più se di mezzo ci sono dei bambini. Lo sanno bene Ben Affleck e Jennifer Garner che sono stati sposati dal 2005 al 2018 e che hanno avuto tre figli Violet, 16 anni, Seraphina, 12, e Samuel, 9. “Ci abbiamo provato, riprovato e provato ancora perché avevamo dei figli. Ma entrambi sentivamo che non volevamo che questo fosse il modello di matrimonio da mostrare ai nostri figli. Abbiamo fatto del nostro meglio. Sapevo che era una brava mamma e speravo che sapesse che ero un bravo papà. Dovevo diventare sobrio” – ha detto l’attore che si è poi scagliato contro la stampa dicendo – “tutto quello che hai letto nelle notizie sul nostro divorzio erano stronzate. La verità era che ci siamo presi il nostro tempo e abbiamo preso la nostra decisione… Ci siamo allontanati. Abbiamo avuto un matrimonio che non ha funzionato. Succede. Jennifer è una persona che amo e rispetto, ma con la quale non devo più essere sposato”.

Proprio Ben Affleck, in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate sulla ex moglie Jennifer Garner, ha poi precisato: “è passata l’idea che stessi incolpando la mia ex moglie per la mia dipendenza, che è esattamente il contrario di quello che volevo dire. Lo ripeto, il mio comportamento è sempre stato interamente mia responsabilità” – concludendo – “mi ha insegnato il significato dell’amore”.











