Jennifer, Kevin e Michelle, fratelli Manuel Bortuzzo/ “Siamo orgogliosi di lui”

Jennifer, Kevin e Michelle sono i fratelli Manuel Bortuzzo, il concorrente del Grande Fratello Vip. Tutti i figli di Franco Bortuzzo sono impegnati in ambito sportivo, nello specifico nel nuoto. Michelle Bortuzzo ha 23 anni, poi c’è Manuel di 22, Jennifer di 20 anni e infine Kevin, il piccolo di casa. Proprio Kevin e Manuel hanno un bellissimo rapporto. L’ex promessa del nuovo è pronto a lasciare il Grande Fratello Vip? Sembrerebbe proprio di si e chissà che fuori la fantomatica porta rossa non possa esserci proprio l’amatissimo fratellino minore Kevin. I due hanno un rapporto molto forte come si evince dai social dove Kevin condivide tantissime foto in compagnia del fratello che considera il suo punto di riferimento. Proprio Kevin sui social dedica bellissime frasi e dediche al fratello Manuel che proprio nella casa del GF VIP ha ricevuto una bellissima sorpresa.

Durante una delle puntata del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha parlato del rapporto col fratello Kevin: “l’ultimo consiglio che mi ha chiesto? Riguardava una ragazzina con la quale stava per uscire. Gli ho detto di portarla a prendere un gelato e di farla sorridere”. Poco dopo l’ex promessa di nuoto si ritrova in passerella dove ad attenderlo c’è proprio Kevin. Un incontro emozionante tra i due con il piccolo di casa che dice: “Manuel ma quanto sei dimagrito!”.

Kevin e Manuel Bortuzzo: due fratelli molto uniti

L’incontro tra Kevin e Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021 è un momento davvero emozionante. Il piccolo di casa Bortuzzo, infatti, scoppia subito a piangere dopo aver rivisto il fratellone a cui dice: “hai mostrato quanto sei forte venendo qua e io sono orgoglioso di te!”. Manuel cerca di farlo sorridere ricordandogli del concerto che li aspetta: “dai che quando esco andiamo al concerto di Justin Bieber e portiamo pure Lulù”. Kevin non sembra entusiasta della cosa: “era il nostro regalo di Natale”, ma Manuel precisa “dai ci portiamo pure lei”.

Il fratello di Manuel Bortuzzo non sembra tanto convinto visto che replica “dai quando esci vediamo!”. Alfonso Signorini allora sorprende entrambi facendo arrivare Lulù in passerella. La principessa Selassiè incontra così il genero rompendo il ghiaccio e siglando una pace in vista del concerto di Justin Bieber!



