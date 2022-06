Jennifer, sorella Mercedesz Henger in studio/ Supporter speciale per la finale

Mercedesz Henger è una delle finaliste dell’Isola dei Famosi. La modella e influencer è molto legata alla sua famiglia e soprattutto alla sorella Jennifer. Le due hanno la stessa mamma, Eva Henger, ma un papà diverso: Mercedesz è figlia di Riccardo Schicchi mentre Jennifer nata dal matrimonio della showgirl con Massimiliano Caroletti. Nonostante i tanti anni d’età di differenza, Jennifer e Mercedesz hanno un legame molto forte. Le due si sentono ogni giorno e cercano di passare più tempo possibile insieme nonostante vivano in città diverse e abbiano abitudini e vite differenti.

Eva Henger "Piango spesso per quello che è successo"/ La dichiarazione choc che...

Proprio per questo motivo, in vista della finale dell’Isola dei Famosi di questa sera, Jennifer è in studio, pronta a sostenere la sorella. La sua presenza sembra portare fortuna alla naufraga, che ha vinto la prima prova, guadagnandosi così l’immunità almeno fino alla prossima prova. Il percorso per la finale è dunque sempre più vicino.

Mercedesz Henger "ho mancato di rispetto a molta gente"/ Confessione strategica per vincere il televoto?

Il rapporto tra Jennifer Caroletti e Mercedesz

Nella scorsa puntata de L’Isola dei Famosi, Jennifer Caroletti ha fatto una sorpresa a Mercedesz Henger. In studio, la 13enne si è collegata con la naufraga, dicendole parole dolcissime: “Mi manchi tantissimo Memi, ci manchi tantissimo. Siamo orgogliosi di te. Memi mi raccomando non mollare, è rimasta una settimana”. Mercedesz è scoppiata immediatamente in lacrime, e piangendo a dirotto ha detto alla sorellina: “Mi manchi tantissimo amore, non potevate farmi regalo più bello”.

Jennifer ha proseguito nel suo discorso cercando di incoraggiare Mercedesz. Parole che sono servite, visto che la Henger ha raggiunto la finale e vinto anche la prima prova della serata. La sorellina ha spronato così la naufraga: “Memi sei sempre fortissima, non farti abbattere da questi pensieri, se hai vinto il televoto è perché te lo meriti, perché piaci al pubblico e perché tutti sanno quanto sei solare, perché sei la vera te”.

Tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi è amore?/ Tra loro spunta Estefania...

© RIPRODUZIONE RISERVATA